Policisté se podle mluvčí Jaromíry Novákové proto rozhodli zkontrolovat řidiče vozu. "Předepsaným způsobem začali vozidlo zastavovat. Zvuk houkačky, modré výstražné světlo majáků a nápis STOP POLICIE ale řidiče nepřiměly k tomu, aby zastavil. Naopak. Sešlápl plyn a začal před policejním vozidlem ujíždět do nedaleké menší obce, vzdálené přibližně tři kilometry od Kbelnice. Když vjel do vesnice, pokračoval k areálu bývalého statku, do kterého zajel. V jeho zadní části zastavil, z vozidla vyběhl a zmizel ve tmě," popsala policejní honičku mluvčí.