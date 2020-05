Jak již Deník informoval, v noci na neděli se zde strhla rvačka při setkání rodiny před smutečním obřadem. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek a také hlídky strážníků. Záchranáři po prvotním ošetření odvezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže. Policisté na místě zadrželi dva podezřelé ve věku kolem 30 let.

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury obviněný muž se měl dopustit pokusu o vraždu na třech osobách. Po předání usnesení o zahájení trestního stíhání byl dozorovému státnímu zástupci podán návrh na vzetí do vazby.

"Kdo by mohl podat informace k objasnění trestného činu či by měl obrazový záznam z incidentu, měl by nás kontaktoval na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Lannova 26. či přímo na lince tísňového volání 158," připomenul výzvu veřejnosti Milan Bajcura.