Strakoničtí policisté šetří podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, ke kterému došlo včera po osmé hodině večer na jedné z benzinových čerpacích stanic na Strakonicku.

"Dvaapadesátiletý muž tam měl za plného provozu benziny uštědřit několik ran do obličeje pětatřicetiletému poškozenému. Ten byl se zraněním převezen do nemocnice k ošetření. Oba účastníci byli značně pod vlivem alkoholu. Agresor nadýchal více jak tři promile alkoholu a napadený bezmála dvě a půl. Policisté nyní budou zjišťovat co vlastně celému incidentu předcházelo, na vysvětlení obou aktérů však budou muset vyčkat, než muži vystřízliví," popsala mluvčí policistů Lenka Krausová.