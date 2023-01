Rozmíchala léky, pak vzala žiletku

9. dubna 1995 usmrtila na Prachaticku 29letá Miloslava F., ošetřovatelka hospodářských zvířat, v noci v bytě úmyslně své dvě dcery ve věku deset a osm let. Nejprve se je pokoušela otrávit podáním většího množství léků, pak je pořezala na zápěstích a nakonec je zardousila. Údajným motivem činu byla obava, že děti získá do výchovy jejich otec. Jak tehdy Deník informoval o jednání soudu, žena se dívky nejprve pokoušela otrávit podáním většího množství léků, pak je pořezala na zápěstích a nakonec je zardousila. Údajným motivem činu byla obava, že děti získá do výchovy jejich otec, s nímž F. žila v družském vztahu asi deset let. Postupně měli mezi sebou rozpory, muž od nich na delší dobu odcházel a děti vychovávala ona.

U soudu o rok později popisovala, jak večer rozmíchala léky a vzbudila děti. „Osmiletá to vypila v posteli, desetiletá v kuchyni; myslely, že je to proti kašli, začínaly být nemocné,“ uvedla.

Zločiny z archivu: Žena na Prachaticku zabila své děti

Když byla přesvědčena, že děvčata spí, vzala žiletku, kterou měla na úpravu obočí. „Nevím, kolikrát jsem je řízla; nekřičely, zdály se být omámeny. Pak jsem rozmíchala zbytek prášků, vypila to a taky jsem se pořezala,“ pokračovala. Co se dělo dál, prý neví. Ani to, že děti škrtila, což bylo podle znalců příčinou jejich smrti – léků v krvi měly zanedbatelně. Opakovala, že to udělala ze zoufalství, s přesvědčením, že to je jediné řešení.

To soudce neobměkčilo a Krajský soud v Českých Budějovicích uložil obžalované za vraždu trest odnětí svobody na 15 roků, tedy na horní hranici tehdy platné sazby.

Zalehl miminko

V roce 2010, konkrétně 13. dubna po půlnoci, muž v pokoji pro hosty baru Sunny v Českých Velenicích vyzvedl z kočárku plačícího sedmiměsíčního synka své přítelkyně a položil ho do postele, aby ho utišil. "Když jeho pláč neustal, prudce na dítě přilehl ramenem, paží či předloktím. Vzhledem k intenzitě přilehnutí a tělesné konstrukci dítěte o váze 6,6 kilogramu musel být podle soudce srozuměn s následkem, který tak může způsobit. Dítě zemřelo v důsledku zhmoždění plic způsobeného stisknutím hrudníku proti pevné překážce," napsal Deník v reportáži od soudu.

Vrchní soud v Praze věc vrátil první instanci k doplnění dokazování. Při něm soudní lékaři znovu vyloučili možnost způsobení komprese hrudníku kojence pomalým přetočením se obviněného ve spánku. Znalci pak vedli figuranta při demonstrování možných poloh. Verdikt byl šestnáct let vězení.

Zločiny z archivu: Zalehnutí bylo vraždou

Vyhodila dítě z okna a skočila za ním

Zoufalá životní situace dovedla 6. listopadu 2018 nad ránem v Českých Budějovicích ženu k zoufalém činu. Ze čtvrtého okna paneláku na sídlišti Šumava vyhodila z okna téměř dvouletého syna a pak skočila za ním. Ona pád z více než 12 metrů ale přežila a zpovídala se před soudem.

Vražda batolete: Někdo smazal stopy na okně, řekl obhájce

Bodala do dcery i babičky

24. července 2021 zemřela na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích rukou vlastní matky dvouletá holčička a také její babička. Žena podle důkazů a soudních znalců vraždila v afektu, použila více než čtyři kuchyňské nože. Její oběti vykrvácely.

U soudu mluvila i o tom, že bezprostředně po činu se snažila zjistit, zda obě oběti dýchají. „Pokusila jsem si sáhnout i na svůj život, ale nešlo mi to,“ přiznala. Po masakru volala nejdřív partnerovi, pak až záchranku. „Zpanikařila jsem a nevěděla, co mám dělat. Pak jsem zavolala záchranku a řekla, co jsem udělala. Kdyby dcerka oživla, chtěla jsem, aby ji vychovával,“ popsala své záměry.

Noži bodala do matky i dcery. Byla nemilosrdná. Soud zvolil vyšší sazbu trestu

Podle expertů na kriminalistiku měla starší oběť na zádech až 34 ran nožem, obžalovaná nejdříve útočila čelně na krk a obličej, oblast hrudníku a břicha, potom matku bodala do zad. U dcery to bylo 18 ran. Soud se přikláněl k vyšší sazbě trestu.

Dala dceři do jogurtu fridex

V lednu 2014 se odehrál případ, kdy jen málo chybělo k tragické smrti. Žena z jižních Čech se pokusila zabít svou malou dcerku fridexem. Jak tehdy informoval Deník, dítě předškolního věku i jeho otec, jenž jedovatou látku rovněž náhodou pozřel, vražedný útok přežili jen díky rychlému a kvalifikovanému zásahu lékařů českobudějovické nemocnice a odborníků z Motola. Kriminalisté obvinili matku z vraždy ve stádiu pokusu.

Žena otrávila dceru i manžela

Podle tehdejšího vyjádření policie matka podstrčila dceři vysoce nebezpečnou nemrznoucí látku v jogurtu. Jakmile si toho všiml otec dítěte, zalarmoval zdravotnickou záchrannou službu. V budějovické nemocnici však nakonec skončil i on, když se napil vražedného nápoje. "Chtěl totiž zjistit, proč po jeho vypití dcera pláče. Zřejmě očekával chuť zkaženého jogurtu, skutečnost však byla mnohem hrůzostrašnější," popsal tehdy policejní mluvčí Jiří Matzner.