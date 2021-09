"Když byl okřiknut místním obyvatelem, měl zahodit kuchyňský nůž a jít zpět k domu. Zde si měl vzít kosu se kterou se vrátil zpět a opět měl vyhrožovat, že zabije svou družku. Toto jednání vzbuzovalo u družky důvodnou obavu, že by mohl své hrozby uskutečnit," uvedla mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.