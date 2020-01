Vlastně jednu. V pátek 3. ledna před půl pátou odpoledne volala na dispečink žena, že našla v Radomyšlské ulici fenku uvázanou k dopravní značce. „Fenka měla u sebe cedulku, že se majitel omlouvá, ale že se o ni už nemůže starat,“ řekla tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.

Strážníci psa odvezli do útulku. Tam fenka křížence dostala jméno Michelle. „Může jí být tak pět let,“ říká vedoucí psího útulku Jitka Zdychyncová a pokračuje: „Fenka je čistá, byla vyčesaná a v dobrém výživovém stavu. Přes víkend byla dost vystrašená. Už v pondělí se však nechala hladit a pochopila, že jí nikdo ubližovat nebude. Stává se z ní velký mazel.“

Podle vedoucí musela být Michelle zvyklá žít v bytě, protože je velmi čistotná.

Jde o kuriózní případ, ovšem nikoliv ojedinělý. Ve strakonickém psím útulku už zažili, že přijali psa s podobnou cedulkou, ručně psanou. Bylo to v roce 2016 a majitel pověsil psovi na krk informaci: „Jmenuji se Bony, prosím, pomozte mi a vezměte si mě na zahradu, děkuji.“

Bony byl kříženec českého fouska. „K lidem byl moc milý, někdy až moc. Pokaždé, když byl venku z kotce a některou z nás zahlédl, okamžitě se začal s každou vítat. A to tak, že jsme ho měly až na hlavě,“ směje se s odstupem času Jitka Zdychyncová. V útulku byl hodně dlouho, pravděpodobně proto, že uměl perfektně lézt přes plot, hravě překonal i dvoumetrovou překážku. Poprvé se dostal do adopce v prosinci v roce 2017. Jenže hned první den zakousl jednu ze tří koček, které jeho noví majitelé chovali, a putoval zpět do útulku. Podruhé si ho odvezli zájemci domů až v listopadu roku 2018. „Tam se má hezky. Je na uzavřeném dvoře a společnost mu dělá skoro stejně stará kastrovaná fenka. Bony je konečně spokojený,“ dodává Jitka Zdychyncová.