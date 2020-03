Strakoničtí policisté pátrají po dívce (na snímku vlevo), která se dne 15. března nevrátila do výchovného ústavu Černovice z dovolenky, kterou trávila u matky v Blatné. "Dívka je 155 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé rovné vlasy obarvené na hnědo. Dívka měla při odchodu na sobě maskáčovou mikinu a maskáčové kalhoty," popsala mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Druhá z pohřešovaných dívek (na snímku vpravo) odešla 22. března z domova a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. "Dne 23. března měla nastoupit do Dětského diagnostického ústavu v Homolích, kam byla umístěna na základě rozhodnutí soudu. Dívce je 16 let, je štíhlé 175 cm vysoké postavy, má dlouhé rovné vlasy obarvené na černo. Nosí dioptrické brýle. Při odchodu měla na sobě černé legíny a zelenou zimní bundu s kapucí a kožíškem," informovala policejní mluvčí.

Policisté přijmou jakékoliv informace o pohybu či výskytu obou pohřešovaných dívek na lince 158.