Vodňany – Na zloděje „slušňáka“ mají políčeno policisté z Vodňan.

Ilustrační fotografie. | Foto: Tokoz

Vyšetřují totiž vloupání do rodinného domu, u kterého zloděje přistihl majitel. K incidentu došlo v polovině března kolem páté hodiny ranní, když do domku vnikl zloděj a chystal si věci, které chtěl pravděpodobně ukrást. „Majitele domu zřejmě vzbudil ruch v domě a šel se podívat, co se děje. Když uviděl neznámého muže ve svém obydlí, začal na něj křičet, zloděj se lekl v rychlosti měl říct jen promiň a utéct. Jedinou věc, kterou stihl zloděj ukrást, byl zubní kartáček v hodnotě 500 korun,“ řekla k případu policejní tisková mluvčí Lenka Krausová.