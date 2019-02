České Velenice - Až zatčení a uvěznění majitele pro drogové delikty ukončilo dlouhodobé problémy se třemi stafordširskými teriéry (pes a dvě feny) ve Velenicích. Zvířata žila v provizorních nevyhovujících podmínkách ve vraku auta, a jen letos mají na svědomí nejméně tři napadení.

Mezi nimi také nedávný útok na chlapce, jehož před brutálnějšími následky zachránil jen duchapřítomný a odvážný zásah 33letého živnostníka Roberta Škáchy, který žije u herny na třídě Československých legií.

Ten našemu Deníku řekl, že byl zrovna doma, když ho rodina upozornila na dva volně pobíhající stafordy. Vyzbrojil se berlou a šel s otcem prověřit situaci ven na ulici. Psi od nich byli asi 200 metrů. „Najednou se rozeběhli k nám. Po chodníku šel malý Vietnamec, křičeli jsme na něj, ať stojí. Ale asi nerozuměl, protože pokračoval dál. Pes ho doběhl a začal kousat. Vzal jsem berlu a naštěstí se jí lekl, takže se mi ho podařilo zahnat. Hned potom jsem volal policii," popsal Robert Škácha s tím, že jen o chvilku později stafordi napadli místního policistu, který právě venčil svého psa.

Náš Deník o potížích ve Velenicích poprvé informoval koncem listopadu loňského roku, kdy tehdy ještě pětičlenná smečka zranila školačku a policistu ze suchdolského obvodního oddělení, který pak strávil tři měsíce v pracovní neschopnosti (Deník 27. 11. 2012).

Kromě umístění dvou fen a několika štěňat do náhradní péče, které je dílem ochránkyně zvířat Ivety Rosenzweigové z Nových Hradů, se dlouho nic nedělo. Starosta Jaromír Slíva ve svém dřívějším vyjádření uvedl, že zvíře je z právního hlediska věcí, takže ho radnice nemůže jen tak odebrat, protože by se jednalo o krádež. „Legislativa je bohužel nastavená tak, že tyto věci se řeší až poté, co se něco stane," zmínil starosta Slíva s tím, že kompetence k odebrání zvířete má veterinární správa. Místní přesto sepsali petici, ve které požadovali po radnici okamžité řešení situace. Podepsalo ji kolem 400 lidí, jejich snahy však bohužel byly marné.

„Starosta na petici nereagoval a město tento problém stále neřešilo. Až 19. června mě telefonicky kontaktoval místostarosta a žádal o informace a poznatky ohledně problémů se psy," připomněla Iveta Rosenzweigová.

V této době už představitelé města od policie věděli, že se připravuje zatčení majitele a jeho dodání do věznice. Bylo tedy jasné, že se věc bude muset vyřešit. Všechny zúčastněné strany se nakonec dohodly na převozu zvířat do táborského útulku. „Byly to složité a nepříjemné záležitosti. Jsou to občané, které přivádí prostituce. Zasáhnout do toho není jednoduché. I když pes někoho pokouše, je zákonný problém, jak ho odebrat bez souhlasu majitele. Jsme moc rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo," komentoval dění místostarosta Miroslav Kotrč.

Samotný převoz se odehrával za extrémně horkého počasí a od počátku jej provázely komplikace. Zvířata se chovala agresivně a kynolog Ivan Horáček z Chlumu u Třeboně i veterinární lékař Karel Volf z Třeboně s nimi měli plné ruce práce. „Horší odchyt jsem ještě nezažil. Problém byl vůbec je odchytit a dostat z auta ven," přiznal Ivan Horáček. Veterinář doplnil, že psi byli relativně dobře živení a nejevili známky zanedbání, ale potýkali se s velkým stresem. Proto je uspal. A to je v horku riziko. „Odchytové službě jsem doporučil, aby cestou dělala přestávky a větrala," dodal Karel Volf. Shodou náhod se posádce porouchalo ve Veselí auto a musela delší dobu čekat na jiné.

Pes nepřežil, jedna fena uhynula druhý den. Dnes už je tedy v Táboře jen jedna, ta údajně nejhodnější. Hlavy ostatních psů teď musí kvůli podezření na vzteklinu prozkoumat Státní veterinární ústav v Praze.