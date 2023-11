Nástupu do vězení se snažil vyhnout sedmadvacetiletý muž ze Strakonic. Pobyt na svobodě nakonec muži, který má bohatou kriminální minulost, překazili strakoničtí policisté.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

Policisté si mladíka všimli při hlídkování v ulici Písecká. „Dobře věděli, že je na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Stejně tak si muž všiml policejního vozu a snažil se být před policisty neviditelný. Schovával se za sloupy budovy a asi tajně doufal, že si jej policisté nevšimnou,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Muž se dal nakonec před policisty na útěk. Na jejich výzvy nereagoval, a tak začalo pronásledování. Sprintem běželi ulicí Písecká, Nádražní směrem do ulice Alf. Šťastného, kde odsouzenému začaly ubývat fyzické síly. Policista muže dostihl v ulici Alf. Šťastného. Mladík už tušil, že ho tentokrát nástup do věznice nemine, ale vzdát se nehodlal. Bránil se a pokoušel se policistovi ze sevření vytrhnout. To už ale na pomoc dorazil policejní psovod a muže společně omezili na svobodě.

Přehlídka špatného parkování ve Strakonicích. Zhřešili jste, poznáte své auto?

„V poutech ho přivedli k policejnímu vozu, kde se mezitím začala srocovat známá partička mladíků. Snažili se kamaráda zachránit, stavěli se policistům do cesty a ospravedlňovali ho tím, že nic neudělal. Jeden z partičky, čtyřiadvacetiletý mladík, nerespektoval policejních výzev, neustále zasahoval do policejního zákroku a choval se agresivně. A tak policisté přistoupili k použití donucovacích prostředků a zajistili ho pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku,“ dodala Jaromíra Nováková.

Na policejním oddělení tak nakonec skončili oba muži. Na řadu přišel test na alkoholu a drogy. U muže (24) byla naměřena hodnota alkoholu v dechu 1,77 promile a u jeho kamaráda (27) pozitivní hodnota 0,99 promile alkoholu v dechu a navíc pozitivní výsledek na THC a amfetamin (marihuana a pervitin).

Na obvodním oddělení ve Strakonicích oba muži zjihli. Ani pláč sedmadvacetiletého muže už nic nezměnil. Rozhodnutí soudu a příkaz k dodání do výkonu trestu zněl jasně. Odsouzený byl eskortován do věznice. Dosavadní porušování zákona a páchání trestné činnosti mladíka minimálně na nějakou dobu skončilo.