Soud uznal vinným ve všech třech bodech obžaloby. Za vraždu, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a nedovolenou výrobu a nakládání s drogami mu vymezil souhrnný trest odnětí svobody v délce trvání 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zároveň si vysloužil ochranné ústavní léčení toxikologického charakteru. Rodinným příslušníkům zavražděné ženy má uhradit více než tři miliony korun jako nemajetkovou újmu.

Vyústění nasilného jednání



Tento rozsudek prezentoval předseda senátu Milan Kučera a dodal také argumenty k rozhodnutí soudu. „K výroku soud došel podle svého přesvědčení a pečlivým rozvážením všech okolností. Není pochyb, že poškozenou, usmrtil obžalovaný. Jeho čin považujeme za vyústění dlouhodobého násilného jednání, který by mohl naplňovat jinou skutkovou kvalifikaci, ale dokazování by bylo problematické,“ přiblížil.



Soud podle Kučery nechce skutek bagatelizovat, ale míra surovosti a trýznivosti se pouze přiblížila tenké hranice. „Jeho skutek se nevymykal „běžnému zločinu ubodání“, ačkoliv je to děsivé a s hlubokými a krvácejícími ranami člověk umírá hodiny i dny. Je počínání a intenzita útoků se pouze dotkla hranice snesitelnosti, ale nepřekročil ji,“ vysvětlil.



Rozhodná doba útoku nemohla být zcela prokázána. „Nelze určit časovou osu, nemáme relevantní údaje, přítomní byli jen obžalovaný a poškozená,“ dodal Milan Kučera.



Převýchova jako ospravedlňování bití, je dle soudu absurdní argumentace a nesmyslné jednání. „Pomoc poškozená potřebovala, ale ne násilí, šikanování a ponižování, spíše dávku vstřícnosti a empatie,“ usuzoval.



Sedmatřicetiletého Podrovi před soudem také přitížilo, že se dopustil zároveň několika trestných činů. „Tento okruh považuje soud za velmi společensky škodlivý,“ upozornil.

Rozdílný pohledy na věc

Náhled na skutek tohoto muže měli však zmocněnci a státní zástupce Richard Císař rozdílný. Tereza Sejkorová Benešová zastupující poškozenou matku a sestru oběti upozornila, že mělo jít o jinou právní kvalifikaci a nemůže v této věci s Císařem souhlasit. „Jedná se o úmyslné usmrcení s rozmyslem, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Pří útoku byla použita extrémní míra brutality, nešlo o afektivní jednání, ale racionální záměr, který realizoval s motivem převychovat a trestat,“ uvedla s tím, že by si pro takového pachatele představovala i výjimečný trest.

Se svým kolegou, který zastupuje nezletilého syna oběti, míní také, že by se státní zástupce neměl vzdávat práva na odvolání před nejvyšším soudem v Praze. „Tohle rozhodně nebyla obyčejná vražda! Kvalifikace by měla být podrobena přezkumu,“ opakovali.

Dívku zavražděnou u Temelína prý viděl jako poslední bratr obžalovaného

Jeho právník ho naopak bránil a přidával polehčující okolnosti, jeho dosavadní bezúhonnost, úmysl se zesnulou vytvořit rodinu a plánování svatby i dalšího společného života. „Žádný důkaz neprokázal, že obžalovaný měl přímý nebo nepřímý úmysl ji usmrtit,“ upozornil.

Tragický den oba byli pod vlivem drog. „To mělo vliv na jeho schopnost se ovládat, šlo o vědomé jednání ovlivněné emocemi s delším trváním odeznění. Vyhrocené emoce v problémovém vztahu se v něm nahromadily a míra intenzity byla potom pokroucená,“ ospravedlňoval několika hodinové brutální bití.

Poprvé projevil emoce

Jako pachatel podle státního zástupce ani zmocněnců nikdy před soudem neuznal svou vinu a neprojevil ani lítost a zapáleně se bránil. Ve středu před obědem však využil své právo vyjádřit se a před soudním senátem uvedl, že přišel o osobu, kterou miloval. „Je mi velice líto, co se stalo, jak skončil její život. Doufám, že někdy její rodina přijme mou omluvu za to, co jsem způsobil,“ sdělil Lukáš Podr.

Obviněný z vraždy od Temelína trpí poruchou osobnosti, shodli se u soudu znalci

Podle jeho slov se nikdy nedostal do tak vypjaté situace. „V tak silné emoční situaci jsem nikdy nebyl, udělal jsem spoustu chyb a špatných rozhodnutí. Pobyt ve vazbě mi pomohl si vyjasnit můj postoj k drogám. Přišel jsem o milovanou osobu, je mi líto jejího nezletilého syna, je mi líto, že přišel o svou matku,“ prvně projevil emoce.

Vyhrožování i únos

Státní zástupce Richard Císař připomněl motivy sedmatřicetiletého obžalovaného i další střípky rozsáhlého a podrobného dokazování před soudem. „Chtěl mít vše pod kontrolou, její život i chování. Často jí vyhrožoval, že ji sebere dítě, zmlátí matku a podobně,“ popsal.

Dokládal svá tvrzení výpovědmi, které dříve zazněly. Například mladší sestra zavražděné zmiňovala, že jejich soužití i vztah se společnými lety zhoršoval. „Pořád se hádali, šlo to až do extrému, nabývaly na síle, stěžovala si na facky. Vyhrožoval ji, že ji odveze na rozhlednu, usekne jí tam hlavu a zakope ji,“ citoval. I další svědci z rodiny a přátel uváděli, že měla často modřiny. Chtěla ho opustit, přiznala také únos i potrat. Sama prý říkávala: „On mě jednou stejně zabije.“

Obviněného z vraždy u Temelína bránila matka i kamarád, mlácení i perník popřeli

Podle Císaře dokazování a výpovědi utvořily dosti objektivní, přesvědčivý a nezaujatý obrázek o osobě pachatele. „Dlouhodobě ji fyzicky i psychicky napadal. Byla na něm závislá psychicky, fyzicky i materiálně, hraničilo to s týráním,“ konstatoval.

Úmysl měl

Svědectví některých příbuzných Lukáše Podra naopak označil za nekritická, tendenční a zlehčující skutečnosti. „On sám odmítá odpovědnost a podíl na její smrti, což potvrdili také znalci v oboru psychologie a psychiatrie, jeho úmysl byl však nejméně nepřímý,“ poznamenal státní zástupce.

Na těle oběti nalezli kriminalisté 81 dílčích zranění. Umírala delší dobu v několika fázích – úrazový šok – kolaps – bezvědomí. „Prokázali poranění tupým předmětem, opakované údery pěstmi, kopance, pevným tyčovitým předmětem (násada od koštěte) a pevný úzký předmět (kabel od notebooku), navíc měla oloupanou kůži z opaření,“ shrnul následky útoku.

Poslední den svého života žena utrpěla mnoho zlomenin. „Mezi nejhorší následky brutálního bití patřilo krvácení do třetího prostoru, které by mohlo mít samo za následek smrt jen v delším časovém horizontu hodiny až dvou, takže by k ní došlo i bez pervitinu,“ upozornil dále Císař.

Její smrt je mi záhadou, řekl u soudu muž obžalovaný z vraždy dívky u Temelína

Jeho jednání považuje za reflektované a od určitého okamžiku racionální. „Neměl hranici, kterou by nepřekročil. Přestal ji být, až když byla bezvládná a upadala do bezvědomí, neposkytl ji ani první pomoc,“ dodal. Nejdříve totiž obtelefonoval celou rodinu a záchranku volala až Podrova matka.

Věděl, co dělá

Nesmířil se s tím, že ji mohl usmrtit. „Přitom si byl vědom toho, že je pravidelnou uživatelkou pervitinu a devastuje si zdraví, i to že její zdravotní stav není optimální a má poškozenou srdeční komoru. Věděl, že svým jednáním může způsobit smrt,“ popsal ve své řeči.

Podle Císaře se snažil neadekvátním prostředkem přítelkyni přimět, aby byla vstřícnější. „Žárlil, agrese byla způsobená dlouhodobou frustrací, je u něj ale vidět nulová sebereflexe. Vinu stále hledá u druhých, neprojevuje lítost,“ uvedl s tím, že mu navrhuje trest mírně nad polovinou zákonné sazby pro vraždu od 10 do 18 let. Naopak Podrův obhájce soudu v čele s Milanem Kučerou doporučil rozsudek na samé spodní hranici tohoto trestu.