Sotva ho policie pustila, šel rovnou krást. Zloděj si jezdil do Blatné pro kola

Láska k cyklistice může člověka přivést do pěkného maléru. Stejně jako se to stalo muži z Příbramska, jak viděl kolo, neodolal a musel ho mít. Hrozí mu za to až tři roky vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

Lupiče kol odhalili policisté z Blatné, kde se minulý týden ztratila kola hned dvě. "Měli jsme hlášenou krádež horského jízdního kola značky Cube za sedm tisíc korun a jízdního kola značky Fuji v hodnotě sedmnáct tisíc. Obě kola zmizela v dopoledních hodinách v ulici T.G. Masaryka, jedno od restaurace Sokolovna, druhé od základní školy, kde si jej majitel u kolostavu uzamkl," uvedla k případu tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková. S těmito informacemi se policisté pustili do pátrání. Po vyhodnocení záznamů z kamer měli i popis podezřelého muže, po kterém pátrali. Nejnovější jihočeský skatepark slouží ve Strakonicích u Otavy A jelikož byl zlodějíček nenapravitelný, vrátil se do Blatné po dvou dnech znovu. V pátek 12. května 2023 si policejní hlídka všimla na blatenském nádraží osoby odpovídající popisu. "U muže policisté našli nástroje k překonání zámků a sportovní taštičku, která byla součástí jednoho z odcizených kol. Podezřelého zajistili a následně vyslechli," dodala Jaromíra Nováková. Nechtěl odjet s prázdnou Ani návštěva na policii muži nestačila. Když ho propustili, místo aby zpytoval svědomí a odjel do Příbrami, v ulici Nádražní v Blatné odcizil ještě další jízdní kolo. Zřejmě nechtěl odjet s prázdnou. Ale ani tato krádež mu v Blatné neprošla. Policisté muže zadrželi a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Osmadvacetiletý muž z Příbramska byl v posledních letech za krádeže odsouzen Okresním soudem Příbram. Do dvou týdnů stane před soudem, kdy mu za krádež v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

