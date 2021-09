Jak informovala policejní mluvčí Martina Joklová, do pátrací akce byli ihned zapojeni vimperští a hornovltavičtí policisté, včetně policejního psovoda, dosahový důstojník územního odboru Prachatice, dále hasičský záchranný sbor Vimperk, sbor dobrovolných hasičů Lenora a Horní Vltavice a také horská služba.

V neděli o půl desáté večer oznámil na tísňovou linku 158 jeden senior, že se ztratil v lese na Vimpersku, a to v místech zvaných Arnoštka - Kubova Huť, poblíž močálů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.