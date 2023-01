Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové byly provedeny všechny důkazy včetně doplňujících, jak požadoval vrchní soud. „Oba obžalovaní měli dostatečný prostor k vyjádření, i jejich přístup ovlivňuje budoucí rozsudek a trest,“ zmínila.

Spolupracující obviněný moc nepomohl

Soud podle ní vyhodnocuje informace a výpovědi svědků také z hlediska věrohodnosti. „Ludera splnil podmínky pro přiznání, postavení spolupracujícího obviněného by mu měl ale soud odebrat. Neusvědčil organizovanou skupinu, trvá na údajích o dodavatelích drog. Opakovaně uváděl, že zhodnotil množství prodaného pervitinu v rozhodném období, avšak si nevedl účetnictví ani přehled, takže nelze určit přesné množství zobchodované drogy,“ dodala Přibylová s tím, že uvádí menší množství (1700 gramů od 18. ledna do 20. července 2020) než ve skutečnosti prodal.

Drového bosse Satana zadrželi v lednu 2021, nyní už je druhým rokem v českobudějovické vazební věznici. Razie se tehdy zúčastnilo 150 celníků a policistů. Celkem absolvovali současně 7 prohlídek domovních a 14 jiných prostor (firma, sklepy, dřevníky i kůlny…). Účastníci zátahu zabavili anabolika, marihuanu, metamfetamin a desítky tablet extáze. Zabavili 500 tisíc v hotovosti, 2 miliony na účtech, čtyřkolku, dva automobily Hummer a BMW. Dále dva motocykly Harley Davison a motorku kubatury 50 ccm. Kriminalisté si odvezli také rozebrané vybavení pro dvě kompletní indoor pěstírny na konopí, přenosnou varnu pervitinu, notebooky, tablety, mobilní telefony, samopal vz. 58, rušičku mobilních telefonů a kolt s náboji. Vyšetřování případu trvalo 1,5 roku.

Dále státní zástupkyně uvedla, že od Rudolfa Chalaše měl získávat peníze na nákup drog od dodavatelů z různých zdrojů, opatřovat si za ně i kloubní výživu na ředění pervitinu. Dále měl u svého bosse dluh z pronájmu vozidel, za opravy i pohonné hmoty. „Chalaš setrvává na stanovisku, že jeho obchody byly legální, sám byl konzumentem omamných a psychotropních látek. Pokud někdo mluví proti němu, jde o lháře, závislé lidi, ale i on je osoba nevěrohodná. Od Ludery si kupoval pervitin jen pro svou potřebu, sám nic neprodával, tvrdí stále,“ popsala Přibylová s tím, že tato tvrzení jsou v rozporu se získanými důkazy, které ho bezpečně usvědčují.

Usvědčují ho svědci i důkazní materiál

Satanova milenka, vedoucí klubu v Horní Vltavici a barmanka setrvala na svých tvrzeních. „Její výpověď zapadá, mluví o jeho aktivitách, měla přehled, protože s ním nějakou dobu žila. Průkazné materiály získali vyšetřovatelé také během domovních prohlídek, usvědčující jsou i odposlechy, jeho trestná činnost je bezpečně prokázaná,“ míní státní zástupkyně. Oba obžalovaní podle ní skutky spáchali a dopouštěli se jich vědomě. „Základní fakta i během obnoveného procesu zůstala nezměněná,“ hodnotila.

Ludera podle ní oslovoval Chalaše v nahrávkách z mobilních telefonů jako investora, nebo krále. „Nešlo prý o kamarádský vztah, byli jen známí. Chalaš byl nad ním, udržoval si ho dluhy, tak aby pro něj závislý narkoman musel pracovat až do svého zadržení. Koneční odběratelé vůbec nemuseli vědět, kdo je za dodávkami drog. Jednoznačná je i situace týkající se obchodu s anaboliky, i když tvrdí, že šlo o napodobeniny, odborná analýza to vyvrátila,“ dodala.

Mimo pervitin měl Satan obchodovat také s tabletami extáze, marihuanou, či léčivy jako je efedrin, z kterých pak drogy vyráběli. Do organizované skupiny patřilo nejméně šest osob. „Chalaš měl kolem sebe celou skupinu osob, které jednaly podle jeho přání a rozkazů, drogy dodával nebo jejich prodej zprostředkoval po delší dobu, navíc z této činnosti měl značný prospěch velkého rozsahu. Ludera se částečně přiznal a je vidět i sebereflexe. U Chalaše předchozí tresty nesplnily výchovnou roli, nemá polehčující okolnosti, vinu absolutně odmítá,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že proto trvá na úhrnném trestu na hranici zákonné sazby ve věznici se zvýšenou ostrahou (dle zákona od 8 do 12 let) a peněžitém trestu ve výši 200 tisíc korun. Dominiku Luderovi by podle ní odpovídal trest na spodní hranici zákonné sazby (dle zákona od 2 do 10 let) ve věznici s ostrahou.

Chce za spolupráci nižší trest

Luderova advokátka Pavlína Tomanová Sabová konstatovala, že její klient napomohl s objasněním pestré nelegální činnosti a díky němu policie realizovala řadu výslechů. „Jeho výpovědi byly konstantní, jeho doznání koresponduje s dalšími důkazy jako výpověďmi svědků i přehrávaných odposlechů,“ tvrdila s tím, že není důvod pochybovat o pravdivosti jeho slov.

V inkriminované době byl Dominik Ludera aktivním uživatelem pervitinu. „Bral až dva gramy denně, tak si nemůže pamatovat všechny skutečnosti,“ vysvětlila Sabová. Nelze u něj uvažovat o jiném než nepodmíněném trestu. „Proto navrhuji trest pod spodní hranicí trestní sazby, nebo na samé spodní hranici ve věznici s ostrahou,“ nadnesla advokátka.

Pořád tvrdí, že je bez poskvrny

Satanův advokát Lukáš Kučera podotkl, že nebyla jeho klientovi prokázána řada skutečností. Dodavatelé i uživatelé drog, kteří vystoupili před soudem, podle něj podávali nepravdivá tvrzení, někteří během nového hlavního líčení odmítli vypovídat úplně. „I verze obžalovaného Ludery je nevěrohodná, změny jeho tvrzení nejsou nevysvětlitelné, ale přistupuje k nim pod tíhou důkazů. Neustále byl na mizině a žil jako bezdomovec,“ popsal.

Chalaš se podle Kučery živil jako schopný podnikatel, pořídil si dům na hypotéku. Nakupoval a prodával auta, provozoval taxislužbu, pronájem aut, limuzín na svatby a různé oslavy, měl příjmy z pronájmu vozidel i svého autoservisu. „Přímo se mu neprokázal obchod s drogami, z provedeného dokazování je vyloučen nákup drog za jeho prostředky. Nepopírá, že věděl, že Ludera drogy prodává, ale kategoricky odmítá jejich financování,“ upozornil Lukáš Kučera.

Neměl ani vypsat odměnu 100 tisíc na hlavu svého komplice. „Svědek z věznice nám tu sehrál žoviální komedii, mrkal na obžalovaného a dělal gesta na obhájce. Tento vězeň nemohl slyšet takovou výzvu ve vazební věznici, ani kdyby ji pan Chalaš vykřikoval,“ tvrdil obhájce.

Za nevěrohodnou svědkyni označil i bývalou Satanovu přítelkyni. „Předtím cítila k mému klientovi zášť, byla ráda, že se ho zbavila, protože už měla jiného milence. Bezdůvodně na ni prý žárlil, musela dělat, co jí řekl, drogy prodávala nezávisle na něm ještě předtím, než se poznali,“ pokračoval ve svém asi hodinovém vystoupení.

Chce alternativní trest

Další žena, přítelkyně druhého obžalovaného, prý také vypovídala nevěrohodně. „Byla nejistá, tvrdila, že si nic nepamatuje a zapomínala závažné skutečnosti. To není možné, aby vše vytěsnila. Opakovaně tvrdila, že neví, zda docházelo k předání dodávek drog. Ani z dodaných odposlechů nevyplývá, že by můj klient spáchal skutky uvedené v obžalobě,“ dodal s tím, že požaduje alternativní trest. „Dva roky strávil ve vazbě, to už je neadekvátní. Žádáme také zrušení zajištění majetku a vrácení finančních prostředků z prodeje zabavených věcí,“ poznamenal advokát Kučera.

Připravené závěrečné slovo

Rudolf Chalaš využil svého práva na závěrečné slovo. Mluvil také poměrně dlouho, svou výpověď četl ze sešitu. „Jsem jenom člověk, nemůžu si vše zapamatovat, když jsem ve stresu. Mám problém vystupovat bez přípravy u českobudějovického soudu. Jsem nervózní, protože je mi stále něco vytýkáno, soud by měla být nestranná váha, na kterou se mohu vždy obrátit,“ naznačil své pocity před čtyřčlenným ryze ženským senátem.

Vrchní soud podle něj upozornil na nesmyslnou kvalifikaci a vrátil tak jeho případ ke krajskému. „Nejsem svatý, byl jsem čtyřikrát trestán a chybí mi sebereflexe. Mám družku a milenku, není to správné, ale není to podstatné, když nekandiduji na prezidenta. Teď mi jde o život, hrozí mi nepodmíněný trest, chci se bránit. Kdybych se cítil vinen, volil bych cestu rychlého procesu, uznal bych vinu. Ale já se držím svých zásad,“ komentoval dále.

Přiblížil i těžkosti, které zažil ve věznici, že musel posílat poštu přes vyšetřovatele, nemohl například volat rodině. Obvinil státní zástupkyni z toho, že z její strany cítil určitou podjatost a znepříjemňovala mu vazbu. Ke svému spisu se prý dostal až po dvou měsících, a přitom má přes čtyři tisíce stran. K tomu ještě poslouchal či četl přepisy více než 200 hodin odposlechů. Někteří svědci podle něj byli poštváni proti jeho osobě a za to jim byly nabídnuty určité výhody. Domlouvali se prý s orgány činnými v trestním řízení a ve svůj prospěch lhali, vlastní činy bagatelizovali. Obvinil i jednoho kriminalistu, že po něm celý život šel a teď se mu to povedlo.

Dalšímu svědkovi policie prý slíbila, když jim něco řekne, že ho propustí. „Tento svědek tak zvolil strategii, že vše nafoukne, a nakonec dostal jen podmínku,“ dodával Satan na svou obhajobu. „Pak už odmítl vypovídat, protože se bál popotahování za křivé svědectví,“ míní.

Obchod s drogami Luderovi prý nefinancoval. „Prodával jsem mu jen náhražku, nemohli jsme se domluvit, co tu říkat. On už je ve výkonu trestu, já na vazbě, oba jsme 24 hodin denně hlídaní, každý na jiném oddělení,“ upozornil Rudolf Chalaš, který letos oslaví 40. narozeniny. „Pokud bych byl bezpáteřní, přiznal bych se a šel brzy ven,“ uvedl.

Drogy, které prodávala jeho milenka, prý byla výhradně její činnost. „Byl to její byznys, já s ní sdílel jen postel. Vedla mi navíc v podniku bar, to je vše,“ řekl obžalovaný Rudolf Chalaš.

Chce to mít za sebou

Krátce se chtěl na závěr také vyjádřit Dominik Ludera. „Chtěl jsem jen říct, že bych byl rád, aby to už bylo za mnou. Přijmu jakýkoliv trest, docházím nyní i do drogové poradny. Chci se dostat ven co nejdříve za svou dcerou,“ uzavřel prohlášením.