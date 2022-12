Mám sebevražedné myšlenky. To řekl ve čtvrtek 3. listopadu večer veliteli směny do telefonu muž a zároveň dodal, že je pod barem Melodie na schodech. Hlídka ho tu skutečně našla. Dvaatřicetiletý muž držel v ruce skleněný střep, kterým se před příjezdem strážníků několikrát říznul do ruky. Strážníci nešťastníkovi zabavili všechny nebezpečné předměty, aby si neubližoval. Do péče si ho převzali záchranáři.

Boj o čas před zavřenými dveřmi

Oznámení, při kterém je nutné urychleně jednat, přišlo v pátek 4. listopadu ve tři hodiny odpoledne z Bezděkovské ulice. Jednalo se o 85letou paní, o kterou měla strach její sousedka. Ta strážníkům sdělila, že seniorka nemá ve Strakonicích žádné příbuzné, že má zlomenou ruku, před dveřmi bytu stojí nedotčený obědník s jídlem a na zvonění nereaguje. Zatímco hlídka operovala na místě, velitel směny sehnal hasiče a zdravotníky. Strážníci ho následně informovali, že příjezd kolegů je potřebný, protože staré paní doma vyzvání telefon. Hasiči museli rozlomit fabku – následně ji vyměnili. Žena byla při vědomí, lékařskou pomoc ovšem potřebovala, záchranka ji odvezla na internu. Velitel směny také zavolal vnučce do Prahy, aby věděla, co se s babičkou stalo.

Neuvěřitelné a vzácné pro dnešní dobu

Ani se nechce věřit, že se to v dnešním rozhádaném světě plném zloby vůbec stalo. V sobotu 5. listopadu poprosil o příjezd hlídky do skateparku Na Křemelce tatínek malého chlapce. Důvod? Synek prý nechtěně poškodil půjčenou koloběžku a tatínek se chtěl s rodiči teenagera domluvit na náhradě škody. Od kluků strážníci zjistili telefon na maminku, řekli jí, co se stalo, a nadikatovali jí telefon oznamovatele. Rodičové se pak mezi sebou už domluvili a vše, zdá se to až neuvěřitelné, dobře dopadlo.

Problémový nájemník

V několika případech napadl ostatní nájemníky. Ti ho v panelovém domě v Předních Ptákovicích už nechtěli. Tentýž názor sdílela i majitelka bytu, jenže s 31letým problémistou si nevěděla rady. Situace se vyšponovala v neděli 6. listopadu před druhou hodinou v noci. Agresivní nájemník tu opět ztropil pozdvižení. Zklidnil se až před strážníky a dobrovolně z bytu, na nějž, jak vyšlo najevo, už neměl právo, neboť mu vypršela smlouva, odešel. Majitelka se s hlídkou ještě domluvila na případné pomoci tentýž den ráno, kdy si měl chlapík vyzvednout své věci. Pravděpodobně vše proběhlo hladce.

Jsem Hitler a narodil jsem se včera

Nepříjemnou situaci zažili v neděli 6. listopadu po poledni v domově pro seniory v Rybniční ulici. Na svou maminku, klientku domova, se dobýval její opilý syn. Stará paní se ho bála. Když hlídka přijela, pracovnice ji nasměrovala do parku poblíž domova, kam si šel nakonec syn s matkou sednout na lavičku. Domluva s mužem v podroušeném stavu byla zpočátku prachbídná. Strážníkům se představil slovy: „Jsem Adolf Hitler a narodil jsem se včera.“

Řidič u Strakonic v noci srazil neosvětleného chodce. Policie žádá o pomoc

Když mu hlídka řekla, aby nastoupil do služebního vozu, že zajedou do Plánkovy ulice, kde si ho kolegové ze státní policie prolustrují, zvedl zadek z lavičky a jal se odcházet. Nakonec nastoupil, ale v poutech, protože se v něm probudila agresivita. O tři hodiny později se s ním hlídka setkala znovu. Tentokrát na sídlišti Mír, kde se v jednom paneláku na chodbě chtěl prospat. To už byl vůči strážníkům sdílnější. Přiznal se jim, že byl nedávno propuštěn z léčebny, trpí depresí a úzkostmi a tyto stavy zahání alkoholem. Při své zpovědi dokonce uvedl, že se bojí toho, aby někomu neublížil. Byla přivolána záchranka. Lékař rozhodl, že ho odvezou na záchytku. Muž nadýchal 2,61 promile alkoholu. Do konce měsíce řešili strážníci tohoto muže ještě několikrát.

Pomoc ve svízelné situaci

Ze svízelné situace pomohli jedné ženě strážníci a hasiči v pondělí 7. listopadu večer. Zlomila klíč v zamčených dveřích u svého bytu v ulici Na Ohradě a nemohla sehnat odborníky. Hasiči byt otevřeli.

Šťastné a veselé pro šmejdy?

Po odmlce se opět vyrojily případy „šmejdů“, kteří pořádají nepovolené sbírky. Tito podvodníci mají dar rétoriky, jsou přesvědčiví, penízky od dárců však nejsou určeny na dobročinné účely, nýbrž na jejich konta. Hned dvakrát toto strážníci ověřovali ve středu 9. listopadu. Před polednem u Coopu na Volyňské. Podle svědků tu muž snědé pleti dost nevybíravým způsobem nabízel zboží starším lidem, dokonce se jednu oběť snažil donutit, aby vybrala peníze z bankomatu. Bohužel stačil zmizet dřív, než hlídka přijela.

Nehoda tahače u Skočic zablokovala hlavní tah z Vodňan na Strakonice

Odpoledne bylo nahlášeno totéž od Kauflandu. Tady probíhala sbírka na nemocné Alzheimerovou chorobou, ta však byla řádně povolena. K ní se ovšem přifařilo falešné duo, vousatý, menší, zavalitý, snědší muž s dívčinou. Pravděpodobně zaregistrovali, že už někdo zavolal policii, proto se raději dali na ústup. Zejména před Vánocemi lze očekávat, že se se sbírkami všeho druhu roztrhne pytel, taktéž s pofidérními nabídkami „úžasného“ zboží. Prosíme tudíž, aby si lidé v předvánoční euforii dávali pozor, ověřili si, že je sbírka oficiální, protože jinak štědře zasponzorují vychytralé výlupky a ti budou mít díky hodným lidem skutečně „šťastné a veselé“.

Chtěl být jako jitrnice, kterou svět neviděl

Chtěl být neviditelný jako ona slavná jitrnice z pohádky, chvíli se mu to dařilo, nicméně před spravedlností stejně neutekl. Na svatého Martina dostali státní i městští policisté pokyn, aby našli 33letého potížistu s adresou uvedenou na městském úřadě, který nenastoupil do výkonu trestu. Ani ne za hodinu se veliteli směny podařilo dotyčného zmerčit na kameře sledující Dukelskou ulici. Informace ihned putovala na PČR a kolegové si pána s Kristovými léty zajistili.

Poskakující boxer a počůraná dáma

Hosté barů Žlutá opice a Melodie se o víkendu 12. a 13. listopadu opět postarali, aby tyto provozovny nevybočily z klasiky. Zase se to tu porvalo a děly se další nepřístojnosti. Vyjížděla k nim celá noční směna městské policie a všechny sloužící hlídky policie státní. První incident zaznamenal velitel směny na kameře před jednou hodinou noční na sobotu 12. listopadu. Viděl, jak se tu postrkují dva muži a další se je marně snaží od sebe odtrhnout. Hlídky se dozvěděly, že iniciátorem šarvátky byl muž z Ukrajiny, který urážel a napadal ostatní. O dvě hodiny později si strážníci užili další akční událost. Před „opici“ je poslal velitel směny poté, co mu kamera nabídla podívanou na muže, který před barem poskakoval jako boxer a evidentně provokoval ostatní. Chlapík však nezůstal jen u imitování boxerského umění. Což na vlastní ústa pocítil přihlížející. Dostal pěstí. Boxer se zřejmě dostal do ráže a chtěl se předvést i před hlídkou, kdy nečekaně zaútočil na dalšího muže a strhl ho k zemi. Strážníci rváče okamžitě zpacifikovali, nasadili mu pouta a odvezli na policejní obvodní oddělení. Jednalo se o 24letého mladíka ze Strakonic.

V neděli 13. listopadu v půl druhé v noci si přivoval na pomoc strážníky pracovník bezpečnostní agentury hlídající Melodii. O pořádné faux pas se tu postarala žena, která se společensky unavila tak, že nebyla schopná mluvit a postavit se na nohy. Byla pozvracená, počůraná. Osazenstvo baru po strážnících vyžadovalo, aby odpadlici odvezli pryč, že se na ni nebudou koukat – zřejmě ji v opilosti viděli dvakrát, což, nutno uznat, není krásný pohled. V momentě, kdy přijela lékařka, aby posoudila stav ženy, žena vyskočila na nohy jak čertík z krabičky, řekla, kdo je, kde bydlí a pochlubila se, že má také přítele. Nebyl nutný odvoz na záchytku.

Zkroucené nosy

Obyvatelé zahrádkářské kolonie U Řepické zastávky trpí kvůli sousedovi, který si vytváří teplo domova vším, co najde v popelnicích. Zatímco ostatní osadníci si ucpávají nosy a mají zápach uvnitř svých objektů, 66letý spalovač tvrdí, že on nic, on muzikant, že by nic, co je plastové a znečištěné, do kamen nehodil. Jeho argumenty však v neděli 13. listopadu nepadly na úrodnou půdu. I strážníkům se zkroutily nosy kvůli štiplavému a silnému zápachu. Případ řeší na odboru životního prostředí městského úřadu.

Bázliví kluci

V pondělí 14. listopadu v pět hodin odpoledne jeli strážníci prověřit oznámení učiněné na státní policii, že se na benzinové čerpací stanici u nádraží schovávají dva chlapci, protože se někoho bojí. K hlídce se skutečně přihlásili kluci ve věku 12 a 13 let a přiznali, že mají strach z kamarádů, s nimiž se pohádali. Strážníci zkontrolovali okolí, nikdo tam nebyl. Chlapci se pak vypravili domů.

Strážníci pomohli zraněné ženě

U prodejny v Jezerní ulici leží na zemi nějaká žena. Toto oznámení přijal dispečink v pátek 18. listopadu v podvečer. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 63letou paní, která chodí o berlích, upadla při venčení svého čtyřnohého kamaráda a udeřila se do hlavy. Ženu uvedli do stabilizovaného stavu a počkali na příjezd záchranky. Protože byl nutný odvoz do nemocnice, musela se hlídka postarat o pejska. Dočasně pobyl v psím útulku.

Řev na čtvrtém podlaží

Hrozný řev linoucí se ze čtvrtého patra vyděsil v úterý 22. listopadu večer správce ubytovny na Povážské. Jak strážníci na místě zjistili, nájemníci si vyměňovali názory poněkud ostřejším hlasem, ke rvačce však nedošlo. Než přijela státní policie, osazenstvo čtvrtého patra si vše vysvětlilo a už nechtělo nic řešit.

Jaroslava Krejčová, mluvčí MP Strakonice