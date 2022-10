Hubený muž O. Č. v zeleném svetru, ročník 1974, je spíše dobrodruhem. Trvalé bydliště má na ohlašovně v hlavním městě a „pasoval“ se do role pedagogického pracovníka, jehož posláním mělo být zdokonalovat cizí jazyky nejen u dětí, ale i u dospělých. Své vzdělání však nikterak nedoložil a ani soud či orgány činné v trestním řízení o něm příliš nezjistily.

Kontroverzní případ se řeší od minulého týdne. Pravdy se snaží dobrat soudní senát v čele s předsedou Jaromírem Hájkem. Podle obviněného bylo vyšetřování zmanipulováno, podobně odsuzuje postup soudu i státního zastupitelství a všechny viní z podjatosti. Erotické praktiky měl na dětech vyžadovat při studijní cestě po Evropě během asi pěti týdnů o letních prázdninách roku 2019. Děvčátku tehdy bylo devět let, chlapci osm.

Vzdělávací výlet s překvapením

Rodiče mu jihočeskou dívku a chlapce z Francie svěřili za účelem intenzivního kurzu anglického a českého jazyka. Na přesně nezjištěných místech měl většinou někde u lesa na cestě autem z Česka do Maroka po nezletilých vyžadovat orální a anální styk. Dívka si na jeho pokyn měla svlékat kalhotky, hrát si s jeho penisem až do vyvrcholení, dále měl přirození otírat o její vagínu a několikrát proniknout i do řitního otvoru. Chlapec měl všemu přihlížet i pomáhat s natáčením. Sám měl být obětí perverzních hrátek. Poškozeným dětem měl obviněný vyhrožovat, že pokud něco prozradí, videa umístí na internet, nebo je opustí v cizí zemi tak, že je vysadí před ambasádou. Proto trpěly jeho praktiky a nebránily se jeho chování.

Během pondělního dopoledne protistrany zhlédly záznam výslechu nezletilé dívky, vyslechly také posudky psychologa a sexuologa a obsáhlý komentář obžalovaného. Ten obvinění zcela odmítá a tvrdí, že si jej děti vymyslely. „Chovala se agresivně k bratrům, mladšího sexuálně zneužívala, přibouchla mu prsty do dveří nebo lízala zmrzlinu nad zabitým kuřetem, to svědčí o její necitlivosti,“ tvrdil o nezletilé dívce O. Č.

Dívka podle něj byla živá a akční, nerada se podřizovala pravidlům. „Důležité je, že při výslechu předstírala zapomětlivost, říká tam můj přední zadek. Přitom předtím používala slovo pipina,“ chytal se detailů.

VIDEO: Ke zneužívání dětí ji měl přimět přítel, dělala to prý z lásky

Měla cucat párek na zkoušku

Poškozená dívka během citlivého výslechu popsala výlet autem i trajektem. Zmínila, že už na trase do Francie jí měl muž dělat nepěkné věci. V Paříži pak vyzvedli chlapce, jídlo si kupovali po obchodech, přespávali v lesích, vesnicích a městech. „Spala jsem s ním v hamace, nebo sama v autě. Když jsme spali u lidí, kteří ho znali, tak s ním v posteli, když u cizích, tak odděleně,“ přibližovala.

Znalosti angličtiny si však příliš neprohloubila. „Připravoval mě na cucání pindíka. Říkal mi, ať cucám párek, pak to chtěl dělat už s tím jeho. Myslím, že to natáčel kamerou a foťákem, protože ty videa pak prodával,“ dodávala holčička.

Hesla pro polohy

Pro sex měly děti ovládat různé číselné kódy, aby tomu prý nikdo nerozuměl. „Mohla jsem mít jen ponožky a triko, když chtěl stodesítku (kód pro orální styk - pozn. red.), mohla jsem být oblečená. Seděli jsme, leželi i stáli při tom. Říkala jsem, že se mi to nelíbí, ale on mi vyhrožoval, že ty videa dá na internet,“ vysvětlovala.

K sexuálním hrátkám mělo docházet v bazénu v převlékací kabince, v lese i na dalších místech. „Strkal mi pindíka až dovnitř do zadku. Když to dělal, dlouho byl napnutej a pak z něj stříkala taková vodička,“ uvedla další detaily s tím, že měl své touhy ukájet i na chlapci. „Hrozně to bolelo, mě i jeho, ta dvacetosmička (kód pro anální styk - pozn. red.),“ doplnila.

O. Č. chtěl detailně komentovat dívčinu výpověď, uváděl i přesné časy z přehrávaného videovýslechu. „Je to celé zmanipulované, do Paříže jsem ji jen strašil. Kdybych byl pedofil, tak nejedu 72 až 80 hodin. Je to absurdní. Párky, klobásy a hamburgery jsme kupovali často, protože jsme grilovali,“ snažil se hájit.

Podle jeho vyjádření se její výpovědi často rozcházely, odpovědi se buď naučila nebo jí je měla podsouvat vyslýchající policistka. „Videa jsem měl natáčet pro peníze podle babičky, ta jí to říkala. Mnoho vět má naučených. Uvolnění spermatu při análním styku nemůže popisovat, protože ho neviděla,“ říkal dále.

Žena z Budějovicka měla zneužívat své dvě děti, hrozí jí až 12 let ve vězení

Bránil se přístrojovému vyšetření

Psychiatrické vyšetření měl na starosti psycholog Petr Weiss, podle něj však nebylo možné provést celkové vyšetření, protože pacient nespolupracoval. „Omezil jsem se proto na klinické vyšetření, netrpí žádnou psychickou chorobou a poškození mozku nemá. Jeho inteligence je průměrná až nadprůměrná,“ shrnul.

Svůj projev omezil jen na určitá vyjádření. „Odmítl psychodiagnostické přístrojové vyšetření. Je to naprosto výjimečný případ, během praxe jsem vyšetřil na tři a půl tisíce lidí a podobné mohu spočítat na prstech jedné ruky,“ dodal Weiss s tím, že lze navíc nařídit už jen ústavní pozorování. „Kdyby šlo o těžkou poruchu osobnosti, tak by se to během rozhovoru ale projevilo,“ uvedl znalec.

Podobně dopadla analýza sexuologa Jaroslava Zvěřiny. „Nemohu dělat vyšetření, když ho nechce. To nám pacienti dělají často,“ konstatoval. O. Č. totiž odmítl neinvazivní měření objemových změn svých genitálií tzv. phaloplethysmografii (PPG), která by mohla přístrojově zaznamenat jeho reakce na různé sexuální podněty.

Atypická osoba

Ani Zvěřina tak nemohl konstatovat sexuální deviaci. „To však není podmínkou, že pouze sexuální devianti páchají sexuální činy,“ vysvětloval. Posuzovaný je podle něj atypickou osobou. „Na naše poměry určitě. Pohovořil jsem s ním o cestování. Těm dětem měl ukázat Evropu se svolením rodičů, jestli se uvedených skutků dopustil, šlo o etické situační selhání pedagoga, pochybení, které ale nikdy nepřiznal,“ poznamenal na stranu obžalovaného. Oba znalci se shodli, že nelze doporučit ochranné léčení psychologické ani sexuologické.

Jeho osobu již dříve posuzovala také sexuoložka Želvíra Herová, ta uvedla, že má problém s namlouváním dospělých žen a jeho sexualita je neúplná. Obžalovaný podle zmiňovaných znalců během vyšetření nebyl sdílný. Informace omezil a vyhýbal se detailům. Tvrdil, že je heterosexuální a děti ho nikdy nepřitahovaly.

Žádné předchozí podobné obvinění proti němu však neexistuje, nepochází z disociální rodiny a uvádí, že má bohatou pedagogickou praxi. „Není mentálně defektní, vykazuje poměrně vysokou inteligenci. Nejde o strukturální sexuální deviaci, nějakou dobu by musel delikty páchat,“ naznačil sexuolog Zvěřina.

Obvinění vše komentoval tak, že jednání je podle něj ze strany soudu i znalců jednostranné. „Jde o věci, které nejsou o osobních rozhodnutích, ale právních problémech. Jedná se se mnou stále jednostranně, je to netransparentní systém. Jsem znovu umlčen a nemám hlas, nemám právo použít obhajobu jako obhajobu, to by nefungovalo v Severní Koreji ani v Bělorusku,“ vykřikoval.

Jeho obsáhlé reakce nevztahující se k výpovědím nenechaly chladným soudce Jaromíra Hájka. Ten obžalovaného upozornil, že se opakovaně nevyjadřuje k věci a za podobné výstupy ho lze obžalovat ještě z trestného činu pohrdání soudem. Případ bude Deník dále sledovat.