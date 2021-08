Na stopu pachatele policisty přivedlo důkladné ohledání místa činu v řadě případů vykradených kanceláří, hotelů, restaurací, ale i rodinného domu, prodejny či školy. "Na základě získaných informací a vyhodnocených stop se jim podařilo zjistit, že ve všech uvedených případech se jedná o stejnou osobu pachatele, a to jednačtyřicetiletého recidivistu z Českokrumlovska, kterého začátkem srpna kriminalisté zadrželi," nastínila policejní mluvčí Lenka Pokorná.

"Policisté mu kladou za vinu, že se v době od začátku května 2021 do začátku srpna 2021 měl vloupat nebo se pokusit vloupat do dvanácti objektů na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Jednalo o restaurace, obchody, kanceláře, budovu základní umělacké školy i rodinný dům. Ve většině případů ho zajímaly peníze, ale nepohrdl ani elektronikou, kávou, alkoholem a platební kartou. Do budov se dostával vždy násilím, čímž poškodil i majetek. Celková škoda byla odhadnuta na téměř 700 tisíc korun," shrnula Lenka Pokorná

Nebylo to přitom zdaleka poprvé, co se do křížku se zákonem dostal. "Muž byl již v červnu letošního roku obviněn ze spáchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že ve své protiprávní činnosti pokračoval, rozšířili kriminalisté trestní stíhání o další skutky," doplňuje mluvčí. Povedený zloděj navíc prokazatelně i přes zákaz řízení sedl v Krumlově za volant, a to navíc pod vlivem metamfetaminu.

Jednačtyřicetiletý muž byl obviněn z přečinů porušování domovní svobody, krádež, poškození cizí věci, maření úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.