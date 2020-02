Mladý muž v domku u Návesního rybníka brutálním způsobem zavraždil svou partnerku. Podle sousedů však pár nebyl zcela nekonfliktní ani dříve. „Několikrát se stalo, že se pohádali a on ji potom hledal po okolí,“ vysvětlila místní žena.

Oba chalupu s číslem popisným 9 obývali teprve několik měsíců. „Jezdili sem od Budějovic, objekt dříve majitel využíval jen jako rekreační,“ upřesnil další z místních, který si nepřál být jmenován.

Jak uvedl skalický starosta Petr Cícha, mezi lidi nechodili. „Zatím k tomu ani nebyla příležitost, nastěhovali se na podzim, takže tu bydleli krátce,“ vysvětlil. Společně však ruku v ruce vyráželi na procházky do okolí. „Na mě nepůsobili problémově. Každý se někdy pohádá a zase usmíří. Vždy si to mezi sebou vyřešili,“ naznačil.

BYL TO ŠOK

Rodina však nebyla neznámá, proto to byl pro starousedlíky šok. „Nebyl to nikdo cizí, že by dům koupili. Ten patřil už dědovi a potom jeho tátovi, jednou za týden je navštěvovali i rodiče,“ upřesnil. O chalupu a zahradu pečovali dobře.

Že se něco stalo, si Třebiští všimli až s příjezdem policie. Na vsi, která nemá ani stovku obyvatel, se to rychle rozkřiklo. Dům od rána totiž obsadila kriminálka. „Slyšeli jsme, že ji ubil a pak se sám udal na policii,“ naznačila další obyvatelka. Na zadržení potom počkal na zahradě.

JEZDIL SEM ODMALA

Mladíka znali už od útlého dětství. „Je to hrozné, ten kluk sem jezdil skoro od narození. Nechápu, co se mohlo stát. Asi nějaký momentální zkrat, který už nešlo vzít zpět,“ uvažovala nahlas.

Potom, co policie zajistila v domě i jeho okolí důkazní materiál, objekt zapečetila. „Pachatele jsme zadrželi na místě a v současnosti se nachází v policejní cele,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Motiv činu může osvětlit jeho výpověď.

Policie také v prohlášení potvrdila, že se jedná o ten nejtěžší zločin, vraždu. „Muž vykonal násilný čin na ženě, která posléze zemřela na následky těžkého zranění,“ upřesnil Milan Bajcura. Domek na hrázi nyní zeje prázdnotou a okna jsou zacloněná tak, aby nebylo vidět do interiéru.

Nejvíce vražd v Jihočeském kraji policie vyšetřovala před osmi lety, a to celkem 12. V loňském roce jich v regionu bylo spácháno šest a kriminalisté je všechny úspěšně objasnili.