Opakující se klasika. Inzerát na zemědělský stroj, smyšlené jméno a snaha vylákat peníze z důvěřivého kupujícího. Další podvodník se objevil na Strakonicku.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Inzerát na prodej zahradního traktoru na www.bazos.cz zaujal muže od Volyně na Strakonicku. Inzerujícího zkontaktoval a postupoval přesně podle pokynů. Jenže to byl podvodník. Inzeroval stroj pod smyšleným jménem jako zástupce firmy z Chebu. „Podle pokynů údajného prodejce poslal zálohy na vystavené faktury v celkové výši sedmdesát tisíc korun,“ řekla mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková. Poté, co kupující zálohy zaplatil, vyrazil do Chebu pro zahradní traktor. Na místě zjistil, že firma sice existuje, ale zabývá se pouze opravou zemědělské techniky a nákup zboží tam vůbec nepřipadá v úvahu. „Muž se nechal oklamat a uvěřil údajnému prodejci. Muž pod uvedeným jménem u firmy nikdy nepracoval,“ upřesnila strakonická policejní mluvčí s tím, že podvodník k nápadu na obohacení zneužil jméno existující firmy.

Policisté opětovně varují občany, aby byli obezřetní a informace si ověřili dřív, než pošlou finanční prostředky na cizí účty. „Internetové podvody řešíme denně,“ uzavřela Jaromíra Nováková.