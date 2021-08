Na případ vzpomíná strakonický kriminalista Bohumil Votava. „Přistěhoval se do pronajatého bytu v panelovém domě v Blatné za svou dívkou. Původně šlo o vážnou známost, která ale nevydržela,“ říká Bohumil Votava.

Bývalý Elimat.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoJeden lednový víkend se mladý muž vypravil na diskotéku do tehdejšího baru Elimat, kde se seznámil s do té doby policii neznámým mladíkem a několika dívkami. Jak večer pokračoval, přestalo se partě v Elimatu líbit. „Nový kamarád z baru se nabídl, že všechny rozveze domů, což také učinil. Poté se oba muži vrátili do Blatné a skončili v bytě poškozeného, který měl poměrně dost upito,“ pokračoval kriminalista. Dali si spolu vodku, ale poškozený už další dávku alkoholu nezvládl a šel spát. Jeho host, ze kterého se později vyklubal i zloděj, se díval na televizi. Využil příležitosti, z peněženky vzal poškozenému asi 1800 korun a dvě platební karty (u jedné byl papírek s PINem) a šel si také lehnout.

Ubil oběť prahem

Když se ráno probudil, poškozený ještě spal, takže si mohl znovu prohlédnout byt. Zjistil, že spící mladík ho má poměrně slušně zařízený. Protože měl finanční problémy, posbíral elektroniku a přemýšlel, jak se dostane z bytu, protože poškozený měl klíče pod polštářem, na kterém spal. Všiml si, že mezi pokojem a kuchyní je uvolněný práh. „Sedl si do křesla a přemýšlel, že spícího mladíka omráčí a pak se s věcmi dostane z bytu. Po půlhodině vzal práh a několikrát udeřil spícího muže do hlavy v oblasti spánku,“ popsal rozhodující okamžiky Bohumil Votava. Bohužel, neodhadl sílu svých úderů a mladíka zavraždil. Když z bytu odcházel ke svému autu, práh zabalil do bundy své oběti a vzal ho sebou. Později se pokoušel vybrat peníze na ukradené karty. Na tu, u které byl PIN, vybral postupně v Blatné, Sušici i Praze 18 000 korun.

Zavražděného muže ještě ten den objevila jeho sestra. Nemohla se mu dovolat, tak šla za ním do bytu. Tam objevila pod dekou zakrvácené tělo svého bratra.

Vsadil na lež

Policie začala sledovat pohyb poškozeného a postupně došla až do okamžiku, kdy navštívil výše zmíněnou blatenskou diskotéku, kde se seznámil se svým pozdějším vrahem. Dokonce se pro potřeby policie podařilo zajistit z bankomatu v Praze fotografii tohoto muže, když vybíral peníze své oběti. Poté už šlo všechno v rychlém sledu a muže poznala jak obsluha v baru, tak jedna z dívek. Policie tak dopadal vraha během dvou týdnů vyšetřování. „Snažil se mlžit. Přiznal se, že se seznámili a že mu poškozený nabídl přespání. Ráno se prý rozloučili a on odešel,“ pokračoval Bohumil Votava.

Nastalo kolečko domovních prohlídek a ohledání vozidla. V něm našli kriminalisté hadr, ve kterém byl zakrvácený práh… Pod tíhou tohoto důkazu se nakonec obžalovaný přiznal. Co ho ale přivedlo ke spáchání brutálního činu? Vycítil možnost mít to, co nedokázal sám získat – majetek a peníze. Soud ho za to poslal na 10 let do vězení.