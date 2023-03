Do třiceti minut všechny podezřelé našli na vlakovém nádraží v Blatné. Šlo o tři muže se středních Čech. "Dvěma je sedmadvacet let a třetí je o tři roky starší," uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Muži přijeli do Blatné vlakem krást. Policisté zjistili, že je zadrželi právě včas, protože se právě chystali stejným způsobem město i nakradenými věci opustit. Našlo se u nich ještě další oblečení, které ukradli v jiném obchodě v Blatné. "Starší z trojice bude postaven před soud pro majetkovou trestnou činnost, které se dopouští opakovaně. Případem se i nadále zabývají blatenští policisté," uzavřela mluvčí policie.

