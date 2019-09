Milevsko – Příčina otrávené vody v Milevském potoce, která způsobila na začátku července úhyn ryb v rybníku Tovaryš u Sepekova, se stále vyšetřuje.

Rybník Tovaryš 16. července. | Foto: Archiv odboru životního prostředí

To, že by něco závadného bylo vypuštěno do kanalizace z některé domácnosti, se nepotvrdilo. „Zatím lze pouze uvést, že podle dosud zjištěných indicií, které jsou nám známé, nebyla příčinou kontaminace potoka a úhynu ryb kanalizace,“ uvedla tajemnice městského úřadu Vladimíra Štorková.