Pachatele od vloupání do domu neodradil ani vyhlášený stav nouze a hrozící vyšší trest v případě dopadení.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"V úterý v době od 17.30 do 21.30 hodin se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v ulici Písecká v Blatné. Násilím otevřel okno vedoucí do sklepního prostoru, kde odcizil plastový kufřík s aku vrtačkou značky Bosch, nabíjecí akumulátor, aku přímočarou pilu stejné značky, GST 800E profesional a Gola sadu. Majitelům způsobil škodu v celkové výši 9 500 korun," popsala mluvčí policie Jaromíra Nováková s tím, že po pachateli pátrají blatenští policisté.