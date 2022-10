Strakoničtí policisté pátrají po svědkovi události, kterou kvalifikovali jako přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a která se stala ve Strakonicích 20. srpna 2022.

Tohoto muže hledá strakonická policie. | Foto: PČR

"Policisté šetřením získali nové indicie, které by mohly pomoci případ objasnit. Pomoci by mohl každý, kdo pozná muže na fotografii. Na ní je zachycen muž, který se v inkriminovanou dobu pohyboval poblíž místa, kde k trestnému činu došlo, a mohl by být pro policisty důležitým svědkem," uvedla k věci policejní mluvčí Jaromíra Nováková s tím, že policie přijme informace na přímo na Obvodním oddělení policie Strakonice na telefonním čísle 974 237 700.