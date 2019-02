Velešín – Už měsíc hledá policie chlapce, který je pohřešovaný od 15. dubna.

Hledaný Lukáš Klinger. | Foto: Policie ČR

Na policii se telefonicky obrátila jeho matka. Ta ho měla 15. dubna odvézt do dětského domova, jenomže chlapec údajně před odjezdem kolem 16. hodiny odešel z domova a do současnosti se domů ani do dětského domova nevrátil. A nedává o sobě nic vědět. Mobilní telefon má vypnutý.

„V minulosti už z domova utekl,“ doplnila mluvčí českokrumlovské policie Lenka Pokorná.

Lukáš Klinger je 150 až 155 cm vysoké, hubené postavy, má krátké hnědé vlasy a zelené oči. Zdánlivé stáří 10 až 13 let. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou mikinu, černou nebo modrou kšiltovku a černé boty s nápisem Puma.

Jakékoliv poznatky a informace o pobytu či výskytu nezletilého chlapce sdělte kaplickým policistům na telefonním čísle 974 232 720, případně na lince 158.