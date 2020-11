Ve středu měli policisté v Blatné hned několik zásahů a kruh s pachatelem vloupání se do rána uzavřel.

Podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové již v půl šesté ráno oznámilzaměstnanci supermarketu v Blatné na linku 158 vloupání. "Po vstupu do obchodu registrují poházené věci po zemi a vypáčené rolety od cigaret. Je patrné, že uvnitř v noci úřadoval zloděj. Po příjezdu policistů na místo, se potvrzuje domněnka zaměstnanců. Pachatel v noci vnikl bez zjevného poškození vstupních dveří do marketu. Uvnitř vypáčil stojan s cigaretami, který poškodil a odcizil krabičky různých cigaret. V obchodě dále sebral dvě termotašky, dva kartony tvrdého alkoholu s dvaceti šesti láhvemi, dále čtyři plechovky vína, pilu, zimní dětské boty, dámské šaty, legíny a dámský svetr. Zboží si uložil do ručního nákupního košíku a prodejnu opustil zadním nouzovým východem skladu," popsala vloupání mluvčí a dodala, že zloděj na místě způsobil škodu přesahující 17 000 korun.