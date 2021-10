Ve Vodňanech policisté podle mluvčí vyšetřují událost, kdy neznámý pachatel prošacoval lidem v domě kapsy kalhot a odcizil peníze. V době od pondělního odpoledne úterních do ranních hodin vešel odemčenou vstupní brankou na pozemek domu v ulici Smetanova. V chodbě pak odcizil z odložených kalhot peněženku s penězi. Policisté upozorňují občany, aby si zamykali vstupní branky, dveře a v případě zjištění pohybu cizí osoby na pozemku, volali tísňovou linku 158.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.