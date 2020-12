Pachatel zde přepadl muže středního věku, který se tudy na jízdním kole vracel ze zaměstnání domů.

"Když u komunikace I/22 nasedal na kolo, aby přejel do ulice Mikoláše Alše, přiběhl k němu neznámý mladý muž. Zezadu ho chytil za batoh, který měl na zádech a strhl na zem. Při tom po něm požadoval telefon a peněženku. Chvíli se oba muži přetahovali. Pak pachatel z místa utekl, aniž by něco odcizil. Jedna z bezpečnostních kamer městského kamerového systému zachytila muže, který se v uvedenou dobu, dne 23. listopadu kolem 21. hodiny, pohyboval v blízkosti místa trestného činu loupeže. V souvislosti s vyšetřováním tohoto násilného trestného činu žádáme občany, kteří by poznali muže, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158. Děkujeme za spolupráci," uvedla mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Podívejte se na kamerový záznam:

Zdroj: PČR