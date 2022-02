Z pohledu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se z podobných skutků nezpovídal nikdo z policistů již řadu let. „Za současného vedení generální inspekce, tedy od roku 2018 do současnosti, je to první případ takového charakteru,“ sdělila na dotaz Deníku Ivana Nguyenová.

Státní zástupce Marcel Faktor úvodem přečetl obžalobu, kde zopakoval fakta, jak k tragédii došlo. „Při výkonu služby vyjížděl obžalovaný do chatové oblasti v katastru obce Smržov na oznámení o rušení veřejného pořádku. Tady zpozoroval přicházejícího podnapilého muže v plynové masce, nabil služební zbraň a když došel na úroveň vedlejší chaty, tak použil výzvy, aby muž zastavil a lehl si na zem. Obžalovaný se ho nepokusil odradit tím, že by vystřelil do bezpečného prostoru, ale opakovaně vystřelil na muže,“ sdělil.

Požadují odškodné 9 milionů

Podle obžaloby jednal policista zkratkovitě, vnímal situaci jako vysoce konfliktní a pachatele považoval za agresivního, přestože byl podnapilý a neozbrojený. „Svým jednáním jiného usmrtil ve zmatku a strachu, přestože má na podobné situace profesionální výcvik,“ uvedl státní zástupce Faktor. Zmocněnci poškozených po obviněném policistovi požadují náhradu nemajetkové újmy v celkové výši přes 9 milionů korun.

Policista David Knapík je nyní postavený mimo službu. U soudu řekl, že se necítí vinen a nesouhlasí s trestní kvalifikací. Toho srpnového večera nastoupil na noční službu a vyjížděl s kolegou k rutinnímu zásahu. „Jeli jsme na Smržov, kde měl pachatel napadnout svou přítelkyni. Potkali jsme ho už na hrázi rybníka, zastavili jsme, strhnul si tričko a vypadal, že nás chce napadnout, proto jsem si připravil pepřový sprej,“ popisoval situaci.

Policistu, který při zásahu na Hradecku zastřelil muže, obžalovali

Klid před bouří

Pak se muž uklidnil a policistům řekl, že s nimi pojede dobrovolně, že si je vědom toho, že půjde do vězení. „Ptali jsme se, co se stalo. A on, že ho družka vyhodila. Měl u sebe láhev sektu a chtěl dále popíjet, říkali jsme mu, ať to nedělá,“ dodal Knapík s tím, že muž slíbil, že na policisty počká na hrázi.

Hlídka tedy odjela k chatě, poškozená se nacházela na terase. "Držela se za břicho a plakala. Všiml jsem si, že krvácí v intimních partiích, měla krev i na nohou. Ptal jsem se, jestli ji zbil. Řekla, že ne, že potratila," popisoval obžalovaný události předcházející výstřelu. Na místě se policisté věnovali vyšetřování asi půl hodiny před vyhrocenou situací.

Minuty před střelbou

Kolegovi obžalovaného měla žena říct, že byla ve třetím měsíci těhotenství. „Chtěl jsem volat záchranku, ale ona nechtěla. Stejně jsme ji ale zavolali. Na místě jsme pak prováděli fotodokumentaci, krev byla na terase i pod ní, ona nechtěla říct, co se stalo,“ dodal s tím, že pak se dotazoval sousedních chatařů. Mezitím došel nejméně dvakrát do auta pro tester na alkohol a drogy. „Slečna v té době působila hystericky a vyděšeně a nadýchala 1,8 promile,“ zmínil.

Policista proti agresivnímu pachateli použil služební zbraň, muž na místě zemřel

Policisté uslyšeli blížící se křik. To se pachatel vracel zpět k rekreačnímu objektu. „Říkala, že se ho bojí, že proti němu chce svědčit. Řval, já vás rozsekám a nějaké další nadávky, poodstoupil jsem od chaty, abych zamezil styku s poškozenou,“ vysvětloval obžalovaný soudu.

Muž se blížil k chatce celý v černém, na hlavě měl nasazenou kapuci. „Na obličeji něco měl, když se přiblížil, poznal jsem, že je to plynová maska. Měl jsem připravený pepřový sprej, a tak jsem ho zahodil, protože by nebyl účelný,“ řekl Knapík. Muž se dále přibližoval a řval: Jsem zvědavý, co se mnou budete dělat," tlumočil dále obžalovaný. Jak kráčel blíže k policistovi, strhával prý muž ze sebe části oblečení, zahodil batoh, mikinu i tričko a šel proti němu do půl těla nahý jen v kraťasech.

Začal před ním ustupovat, a přitom nabil služební zbraň. Pronášel standardní policejní výzvy, které mu v předchozích zásazích vždy fungovaly. „Policie, jménem zákona, stůj, stůj, lehni si na zem. Chvíli zastavil. Zpozoroval jsem, že drží nějaký předmět, dál jsem křičel, ať to odhodí. Varoval jsem ho, že budu střílet. Odvětil: Tak si střílej. A rozběhl se," popisoval.

Stále v pohybu

Jeden výstřel podle obžalovaného měl jít dolů. "Nikdy jsem toho muže nezažil v takové agresi, vše se seběhlo rychle. Po prvním výstřelu pokračoval, udělal další krok a začal se kroutit, proto jsem střelil podruhé i potřetí. Ustupoval jsem, měl jsem pocit, že jsem ho nezasáhl," vykreslil svůj pohled na událost.

Tak si střílej, řekl mi. Zabití policista lituje, vinu necítí

Stále mu připadalo, že protivník útočí. "Záda měl holá, měl jsem pocit, že jsem ho netrefil," dodal obžalovaný. Pak přišel jeho kolega, který se věnoval rozrušené přítelkyni. Spoutal pachatele a zahájil resuscitaci a masáž srdce. Už mu však nebylo pomoci.

VYŠETŘOVÁNÍ GIBS:



Na základě detailního dokazování, mimo jiné znaleckých posudků z oborů soudního lékařství, balistiky, biomechaniky a psychiatrie, policejní orgán GIBS podle Ivany Nguyenové uzavřel, že ze strany zakročujícího policisty se jednalo o exces z nutné obrany spáchaný ve stavu silného psychického rozrušení. Proti policistovi bylo 20. dubna 2021 zahájeno trestní stíhání.



Soudní senát v čele s předsedou Jaromírem Hájkem se zajímal i o informace ze soukromí obžalovaného či jeho zdravotní stav. „Momentálně jsem v rozvodovém řízení, v roce 2018 jsem byl na operaci cysty v mozku, v době zákroku jsem byl v dobrém psychickém i fyzickém stavu,“ sdělil obžalovaný.

Střílel poprvé proti člověku

U policie Knapík slouží od roku 2009, prvních pět let na Pelhřimovsku. „Už jste někdy během služby použil zbraň?“ dotazoval se soudce Hájek. David Knapík uvedl, že ji používal pouze jako donucovací prostředek. „Nikdy jsem nevystřelil ani varovný výstřel, pouze jako hrozbu například při pronásledování zloděje,“ podotkl.

Dvojice z chatové osady podle něj byla problémová. „Jednou jsme k nim vyjížděl do Lomnice, měli odcizit nějaké zboží a vyhrožovat obsluze hostince, ale to se neprokázalo. Bohaté zkušenosti s nimi měli i další kolegové z třeboňského i lišovkého obvodu,“ informoval.

Zesnulý muž měl již dříve rozkopat policejní vozidlo, rozbíjet výlohu a rušit veřejný pořádek pod vlivem alkoholu i drog. Jeho přítelkyně opakovaně volala na policii a často hlídku odvolávala, ještě než přijela. Ostatním chatařům v osadě měl zesnulý dříve vyhrožovat také mačetou či železnou trubkou.

První střela do srdce

„Proč jste nestřílel poprvé do vzduchu?“ ptal se státní zástupce Marcel Faktor. „Chtěl jsem střílet doprava do země, protože byl blátivý terén, střela by se neodrazila. Střelba do vzduchu mi připadala jako nesmysl, někde by to dopadlo,“ odvětil.

První střela podle balistického posudku skončila v srdci. „To je následek výstřelu mířeného vedle?“ zeptal se státní zástupce.

„Pokud bych mířil do srdce, zbraň bych přizvedl. To jsem neudělal. Byl jsem v pohybu, ustupoval jsem, muž se stále pohyboval. Nechtěl jsem zasáhnout osobu, byla to střelba nemířená, ale sebeobranná,“ oponoval Knapík.

Inspektor sloužil ještě několik dalších měsíců, pak ho postavili mimo službu. Státní zástupce upozornil také na fakt, že nevyplnil bezodkladně úřední hlášení o události, což je jeho povinnost. „Úřední záznam musí být pořízen bez zbytečného odkladu, v tomto případě to trvalo šest dní a ještě mu s ním pomáhaly jiné osoby,“ přiblížil Faktor nestandardní jednání. Knapík tuto situaci vysvětloval zhoršeným psychickým stavem po události.

Zbraně jako koníček

Obžaloba také doplnila, že obžalovaný vlastní více než deset zbraní, od brokovnice přes pistole a různé samopaly po sportovní pušky. „Jedná se o sběratelství, koníček, jednou za měsíc střílím v rámci klubových střeleb a jednou za rok se účastním soutěže spíše na zábavní úrovni, dosahuji jen průměrných výsledků,“ upřesnil Knapík s tím, že celková hodnota jeho zbraní činí odhadem 250 tisíc korun.

K případu dodal: „Věřil jsem, že muž upustí od agrese a uposlechne mé výzvy. Ten člověk mi usiloval o život, byl jsem rozrušený. Na závěr jsme ho poutali, protože jsme se obávali, že může mít u sebe ještě nějakou zbraň nebo nůž. Nikdy jsem s ním neměl problém podobného charakteru, i když jsem s ním jednal dříve,“ uzavřel David Knapík.