Trojice rodičů neplatí alimenty

Výživné neplatí na své děti nejen muži, ale také ženy. Dokazují to případy, které řeší policisté. Žena (23) z Příbrami dluží na svého syna od června 2018 do 7. srpna 2019 celkem 12 tisíc korun. Podobně je na tom sedmadvacetiletý muž z Plzně. Ten nepřispívá na výživu své dcery od října 2018 do 24. července 2019. Její matce tak dluží 18 tisíc korun. Osm tisíc korun by měl své dceři na výživném doplatit i další otec (28), který dluží od ledna 2018 do současné doby. Všichni jsou podezřelí ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. (ka)

Žena nesplácí půjčky

Ze spáchání přečinu úvěrového podvodu je podezřelá žena (37) ze Strakonicka. Ta si od října 2015 do června 2017 uzavřela u různých bankovních a nebankovních společností smlouvy o úvěru nebo smlouvy o půjčce, ale nesplácí je jak by měla. Společnostem tak způsobila škodu v celkové výši 200 tisíc korun.