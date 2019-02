České Budějovice – Legální nakládání s blankosměnkami v právně nedokonalém systému, nebo úmyslné podvodné jednání s cílem nezákonného obohacení? Takové dva úhly pohledu nabízí aktuální případ, jímž se v úterý začal zabývat krajský soud.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Fojtík

Senát v čele se soudcem Alešem Kolářem zahájil hlavní líčení s budějovickým podnikatelem Milanem Horou (50), který v letech 2004 až 2007 údajně svévolně nakládal s leasingovými blankosměnkami, vystavenými koncem 90. let. (Blankosměnky mají některé části prázdné. Nejde tedy o směnku v pravém smyslu, protože neobsahuje všechny požadované náležitosti. Směnkou se stane až po vyplnění, pozn. redakce).



A to tak, že do nich samostatně vepisoval dlužné částky a data splatnosti. Na jejich základě pak podle státního zastupitelství připravil desítku poškozených o stovky tisíc korun. Obžaloba ho za to viní z pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu se škodou velkého rozsahu.



„Dílem dokonaným a dílem nedokonaným sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho jiného v omyl. Takovým jednáním způsobil škodu velkého rozsahu a dopustil se jej s úmyslem spáchat trestnou činnost," řekl při čtení obžaloby státní zástupce Josef Český.

Ten zároveň doplnil, že konečná škoda z jednání obžalovaného mohla být mnohem vyšší. Až v řádech desítek milionů korun. Některé případy ovšem skončily pouze ve stádiu příprav nebo pokusu. Sám obžalovaný Milan Hora před soudem jakoukoliv vinu kategoricky popírá.

Stejně tak odmítá i pravomocné rozhodnutí vrchního soudu, který jej loni v srpnu uznal vinným z dalšího zločinu podvodu a odsoudil jej k podmíněně odloženému tříletému trestu odnětí svobody s pětiletou zkušební dobou, pokutě 1,5 milionu korun a několikaletému zákazu činnosti na pozici statutárního zástupce obchodních firem.



Obžalovaný podal proti tomuto rozhodnutí ústavní stížnost. Je totiž přesvědčen, že se ničeho nezákonného nedopustil. Ani u případů z předchozího odsouzení, ani u nyní projednávaných skutků. Tím pádem se nemůže jednat o pokračující zvlášť závažný zločin, domnívá se.



„Z obžaloby jsem vůbec nepochopil, co jsem udělal špatně. Já to nevyplňoval. Vím, kdo to byl, já ne. Připravoval jsem podklady, ale ty jsem měl k dispozici od banky," hájil se Milan Hora, který hned na úvod souhlasil s výpovědí, ale zároveň odmítl odpovídat na dotazy senátu, státního zástupce i svého obhájce Pavla Dostála. Zdůvodnil to tím, že zásadně „nesouhlasí s některými věcmi a nerad by se dostal do zbytečného konfliktu se státním zástupcem."



Ve své obšírné řeči se pak věnoval hlavně okolnostem prvního odsouzení, které úzce souvisí s aktuálním hlavním líčením. Podle něj jsou hlavní příčinou problémů rozdílné názory na vyplňování směnek. On sám prý konzultoval veškeré své kroky se třemi renomovanými právníky, špičkami ve svém oboru. A ti mu údajně řekli, že jeho postup byl v naprostém pořádku. I proto navrhuje na příští jednání osobní slyšení alespoň některého z nich.



„Hrozně mě mrzí, že celý tenhle případ provází napadání advokátů, vyhrožování s pistolí i fyzické zastrašování. Jestli já jsem pravomocně odsouzen, proč tu nesedí také ti právní experti a zástupci banky? Já za to nemůžu, že to ti lidé takhle podepsali," obracel se obžalovaný na soud.



Po přečtení několika svědeckých výpovědí z přípravného řízení senát hlavní líčení odročil. Pokud bude obžalovaný uznán vinným, hrozí mu nepodmíněný trest odnětí svobody od pěti do 10 let.

