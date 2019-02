České Budějovice – Pan Daniel (22) loni v noci 25. července po jedné hodině v bytě zavřel křížence labradora do kuchyňské trouby, rozehřál ji na sto stupňů a psa tam držel nejméně dvě minuty. Dvířka otevřel, až když přišel jeho spolubydlící.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Čtyřletý labrador utrpěl spáleniny srsti v řádu decimetrů mezi ušima, po délce hřbetu a na boku. Jeho léčení trvalo čtyři týdny.



Mladík řekl, že ho čin velice mrzí, stydí se a omlouvá se za něj. Nemůže pochopit, co ho to napadlo. S přítelkyní byli ten večer v hospodě, autem jel domů, přičemž ho stavěli policisté a sebrali mu řidičák. Byl z toho rozmrzelý, doma se ohnal po psovi. Ten na něho zavrčel, přikrčil se u otevřené trouby a sám prý do ní zalezl. Žádných zranění si na něm nevšiml, nalil mu vodu do misky a šel spát. Rozvedl, že měl v tu dobu psychické problémy, rozešel se s matkou jeho dítěte, docházel k psychiatrovi. Teď má nový vztah, i s bývalou partnerkou prý vycházejí dobře, dobrovolnou léčbu už ukončil.



Podle svědka tehdy v noci řekl, že pes zlobil, tak ho musel potrestat.



Podle znaleckého posudku je obviněný úzkostné povahy, nemá zvýšené sklony k agresivnímu jednání, netrpí duševní chorobou ani poruchou, akutní psychickou léčbu nepotřebuje.



Okresní soud v Českém Krumlově ho uznal vinným přečinem týrání zvířat zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a uložil mu čtyři měsíce podmíněně na rok a půl. Pro uložení ochranného léčení psychiatrického v ambulantní formě, které navrhovala státní zástupyně na základě názoru znalkyně, soud neshledal zákonné podmínky. Takové opatření je závažným omezením osobní svobody v zájmu ochrany společnosti a lze je uložit jen za účelem terapeutického působení na pachatele, který trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo pachateli, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Nic z toho v tomto případě nebylo prokázáno.



Odvolání žalobců proti tomu krajský soud včera zamítl. Skutek pana Daniela shledal excesem, nešlo o vyústění nějakého dlouhodobého chorobného stavu nebo návyku, který by hrozil opakováním. Okresní soud se s touto okolností podle odvolacího senátu vypořádal správně. Proti rozsudku tak není řádných opravných prostředků.



K dotazu Deníku na osud labradora obhájce obviněného řekl, že ho jeho klient dobrovolně předal do útulku, odkud si ho předtím vzal.