VIDEO: Orlické vraždy po hradecku. Muže bodl, dal do sudu a zalil betonem

"V srpnu roku 2012 obviněná žena z Jindřichova Hradce, narozená roku 1993, uspala doma svého přítele a pak dala znamení svému komplicovi, čtyřiatřicetiletému muži ze Slovenska. Ten vstoupil do bytu, v obýváku stanul nad uspaným sokem a nožem ho na místě usmrtil. Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu. Na obviněného muže podali kriminalisté soudu podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že motivem mohla být žárlivost.

Podle neoficiálních informací Deníku oba muži měli být příbuzní a mít vztah s podezřelou. A dům, kde se hrůzný čin odehrál, se má nacházet na Dačicku.