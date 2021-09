"Policisté společně s hasiči pročesávali lesní porost, ale bez výsledku. Až teprve pomocí termovize ve vrtulníku se podařilo nemocného muže najít. Dezorientovaný chodil bos v hustém houští a porostu nedaleko obce Předslavice. Vypátraného muže si převzali zdravotníci záchranné služby, kteří jej převezli na ošetření do nemocnice," dodala Jaromíra Nováková.

Policisté provedli prvotní pátrání a prověrku okolí bydliště, ale s negativním výsledkem. Následně na to byly svolány další policejní hlídky včetně policejního psovoda a rozjela se pátrají akce, do které se zapojili také profesionální hasiči ze Strakonic a dobrovolní z Předslavic. Na pomoc byl rovněž přivolán policejní vrtulník s termovizí.

"Uvedl, že syn utekl do lesa a je v ohrožení života, neboť je závislý na lécích," sdělila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

