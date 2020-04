Muž podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové 10. dubna kolem půl desáté večer v obci Sedlice na Strakonicku rozbil skleněnou dvouvrstvou výplň okna prodejny benzínové čerpací stanice. "Do prodejního prostoru ale nevnikl a nic neodcizil, naopak vyhledal svědka v Sedlicích a jeho prostřednictvím celou událost oznámil na linku 158. Muž má na svědomí také krádež krabičky cigaret, energetického nápoje a jedné kuřecí bagety na čerpací stanici ve Strakonicích ze 4. dubna," uvedla mluvčí s tím, že se muž uvedeného jednání dopustil i přesto, že v minulosti byl za takový čin potrestán a navíc v době vyhlášeného nouzového stavu. Způsobená škoda se odhaduje na přibližně 20 tisíc korun.

Také policisté z Obvodního oddělení Radomyšl řeší vloupání, a to do rekreační chalupy. "Pátrají po pachateli, který se v době od 28. března do 3. dubna vloupal do rekreační chalupy stojící na neoploceném pozemku na samotě v katastru obce Střelské Hoštice. Násilím vnikl do objektu, kde odcizil výsuvnou příruční pilku a zubní kartáčky včetně zubní pasty.," popsala Jaromíra Nováková. Dodala, že majiteli objektu způsobil škodu 13.550 korun, z toho 13 tisíc korun na zařízení.