České Budějovice – Jak jsme uvedli, správní senát krajského soudu projednal ve středu odpoledne žalobu kuchaře a ekologa Ondřeje Šandy, jedničky na kandidátce Zelených do městského zastupitelstva, na město Kaplice o neplatnost voleb.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Poznamenejme, že se Zelení do zastupitelstva nedostali, když získali jen čtyři procenta hlasů.

Podle žalobce neproběhly volby regulérně – „kupčilo se" prý s hlasy.

Soud pozval k jednání v pozici účastníků všech 21 nově zvolených zastupitelů, aby řekli, co si o návrhu myslí. Většinou uvedli, že k tomu nemohou nic říct, podle některých je ale žaloba oprávněná. „Nemám důkazy, ale všechno nemuselo být v pořádku, část voličů mohla být nepřípustně ovlivněna," mínil například František Kovařík (ANO 2011). Zaregistroval prý „nápadné ožití" skupiny sociálně slabších občanů, kteří se jinak o obec vůbec nezajímají, ale tentokrát se voleb zúčastnili. Slyšel, že jich mělo být asi sto, a za odevzdání upraveného hlasu jim prý bylo přislíbeno po pěti stovkách. Rozdávat lístky jim měl taxikář, který je do volebních místností vozil.

Žalobu má za důvodnou i Pavel Svoboda (ČSSD). S dalšími členy vedení obce objížděli v den voleb volební místnosti a v jedné se setkali s tím, že volit přišli asi čtyři vietnamští občané s hlasovacími lístky. Byli prý očividně zmatení, jedna z těchto osob předávala lístek svědkovi do rukou… Protože nebyli ve volebních seznamech, komise jim volbu neumožnila. Jak to, že měli obálky, když je na adresu dostat nemohli? Vytáhli je někomu ze schránek? Co by tím sledovali? ptal se soud, ale to svědek nevěděl. Po odchodu Vietnamci nastoupili do bílého BMW a odjeli na místo, kde byli shromážděni další lidé. Později mu na ubytovně řekl jeden z ubytovaných, že jim jistá osoba rozdávala upravené hlasovací lístky (jeden také svědek přinesl soudu) a k volbám že je vozil taxikář.

Josef Kaloš (KSČM) míní, že hlasovací lístky v rukou Vietnamců jsou volební závadou. „Myslím, že o volebním zákoně neměli ani ponětí," uvedl. Po Kaplici se dále říká, že za „správné" hlasování dostávali někteří lidé odměny, ale on sám nějaké proplácení neviděl. Poznamenal, že kdyby TOP 09 dostala asi o sto hlasů míň, KSČM by poskočila a získala o jeden mandát víc.

Kaplický starosta Pavel Talíř (KDU-ČSL) k Vietnamcům snažícím se uplatnit volební právo doplnil, že volit mohou jen cizinci s trvalým pobytem v obci, kteří jsou z členských států Evropské unie, což v tomto případě nebylo. O dovážení sociálně slabších k volbám taxíkem žádné poznatky nemá. Myslí si, že těmito problémy Kaplice nežije. Otázkou je spíš, co bude dál. Staré zastupitelstvo není, nové vzhledem k žalobě nezačalo fungovat, je mimo jiné ohroženo čerpání dotací.

Pan Daniel, bydlící na zmíněné ubytovně, vypověděl, že taxikář přivezl nějaké lidi, ale neví prý, jestli zrovna v den voleb. Slyšel, že nabízel odvezení a přivezení, když budou volit. On šel ale sám, žádný volební lístek od něho nedostal.

Další ubytovaný mu prý řekl, že mu taxikář nabízel odvoz, ale když se ho ptal, koho má volit, řekl, že je to jedno. Pan Milan nic o svážení neví, nikdo jim žádné peníze nenabízel. Na dotaz žalobce prohlásil, že ho nikdo neinstruoval, jak má u soudu vypovídat. Také pan Roman prý byl volit „normálně", nikdo mu nic nenabízel. Oba popřeli, že by o volbách mluvili s dalším mužem, který prý měl od nich slyšet, že byly vypláceny odměny za hlasy, jak tvrdila žaloba. Zmiňovaný taxikář pan Václav jako svědek řekl, že k volbám vezl z různých míst asi šest nebo sedm lidí, kteří si ho zavolali. Takzvaně sociálně slabší byli jen dva. „Ty vozím jen já a i jindy, třeba když zaberou dávky nebo něco za brigády," řekl. Žádnou úplatu 500 korun za odevzdání hlasu nesliboval ani dvěma konkrétně zmiňovaným svědkům.

Rozhodnutí ve věci soud zveřejní na úřední desce.

Neplatná volba

Krajský soud včera rozhodl, že volba Jaroslava Bíny a Michala Pokorného do zastupitelstva obce Vokov (okr. Pelhřimov) je neplatná. Okrsková volební komise omylem dopočítala zbytek nezakroužkovaných hlasů podle pořadí na volebních lístcích v případech, kdy volič zakroužkoval méně kandidátů, než mělo být voleno zastupitelů.

Soud dále včera zamítl návrh na vyslovení neplatnosti volby Hany Hoškové (SNK) do zastupitelstva obce Rodvínova. Navrhovatel mínil, že ačkoliv fakticky bydlí v Blažejově, přihlásila se účelově k trvalému pobytu na adrese, v níž sídlí Obecní úřad v Rodvínově, aby mohla pokračovat ve funkci starostky. Hana Hošková uvedla, že v Rodvínově bydlí od roku 1986, a to i po rozvodu v domě rodičů bývalého manžela. Právo užívání jí k žádosti vlastníků loni zaniklo, tak se přihlásila na adrese obecního úřadu, aby neměla problémy s doručováním pošty. Nemovitost v Blažejově užívala letos sporadicky.

Krajský soud uzavřel, že Hana Hošková byla řádným kandidátem do zastupitelstva obce za Sdružení nezávislých kandidátů, jestliže byla trvale hlášena v obci Rodvínov. Získala 119 preferenčních hlasů, nejvíce ze všech kandidátů. V případě, že by soud návrhu vyhověl, zcela by popřel vůli voličů, kteří hlasovali ve prospěch Sdružení nezávislých

kandidátů a Hany Hoškové, řekl soud. Přitom udělení preferenčních hlasů vyjadřuje zformulovanou vůli voličů udělit hlas právě Haně Hoškové v zájmu pokračování její činnosti v zastupitelstvu obce. Pro věc je však rozhodné, že účelovost nahlášení k pobytu kandidátky v obci shledána nebyla, uzavřel soud. Návrh navrhovatele zamítl.