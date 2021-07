Z týrání svěřené osoby a znásilnění se před Krajským soudem v Plzni zpovídá 27letá Markéta V. Žena podle obžaloby v obci na severu Plzeňska od roku 2017 do června 2020 velmi krutě zacházela s malým chlapcem narozeným v roce 2013. Jde o syna jejího druha, jenž tam jezdil za otcem na návštěvy. Žena u soudu pronesla jen pár vět, vinu ale popřela.

Podle obžaloby dítě zavírala do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel, pak vše musel holýma rukama uklidit. Lepící páskou mu zalepovala oči a pusu, přivazovala mu ruce a nohy k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky apod. Měla ho také přikládat k obnaženému prsu, což má dokumentovat fotografie zajištěná policií. „Obžalovaná měla nezletilého rovněž násilím donutit k pohlavnímu styku a čin spáchat způsobem srovnatelným se souloží tak, že jej měla osahávat na přirození, do análního otvoru zasouvat neznámý předmět apod,“ popsala Deníku mluvčí KS Jana Durná.