Ve středu 5. října dopoledne si poprvé střihla roli zlodějky žena (24) ze Střelských Hoštic. V Kauflandu se pokusila pronést baterie za stokorunu. Tentýž den odpoledne si pověst, rovněž v Kauflandu, pošramotil muž (71) z Čejeticka, kterému se zalíbila autonabíječka za 320 korun. Žádný záznam o přestupku neměl do čtvrtka 6. října senior z Volyně. Případ je o to smutnější, že je mu už 91 let a z Kauflandu chtěl pronést masox a klobásu. Přitom peníze měl, zboží následně zaplatil.

Nezletilí hřeší na svou nedotknutelnost. Ve Strakonicích není naštěstí až taková úroda těchto případů, nicméně čas od času se objeví. Jako například v úterý 11. října. V době, kdy zvonilo na zahájení vyučování, volali pracovníci Jednoty ze Smetanovy ulice, že čapli malého ochmelku. Dvanáctiletý kluk musel v prodejně se strážníky počkat na svého otce. Ten si synáčka převzal, aniž by si vzpomněl na přesný datum jeho narození.

Pak jsou tu recidivisté, pro něž jsou kvůli stylu života – bezdomovectví, drogy - krádeže adrenalinovým sportem. Jednoho takového předali strážníci v pondělí 17. října po krádeži osmi kusů Kinder čokolád v Ternu na Volyňské rovnou státní policii.

Podivuhodně se rozhodl oslavit své narozeniny muž (60) z přilehlé osady. Těžko uvěřit, že své kulatiny korunoval v Kauflandu krádeží rozmarýnu za pouhých patnáct korun.

Trestaný za majetkovou trestnou činnost nebyl ani muž (36) ze Sokolovska. V Bille hodlal v úterý 18. října tajně pronést alkohol za 250 korun. Nepronesl. Ve středu 19. října se ozval market Penny. Ostraha zadržela muže (68), který se rozpípal, když prošel pokladní zónou. V batohu měl kosmetické zboží za 131 korun. Tentýž den jela hlídka do Billy, kde Bulhar (26) zkusil ukrást žiletky, kávičku a croissant za 254 korun.

V úterý 25. října neodolala pokušení žena (40) z Volyně. Do Billy přijela s kočárkem, do jehož útrob schovala potraviny – lososa, filé, uzené, sýry, pečivo – za pět set korun. Vysloužila si tak svou první čárku do registru přestupků. Jako přes kopírák se tentýž den v podvečer, rovněž v Bille, zachovala další žena (51) ze Strakonic. Potřebovala Hanáckou vodku. První pokus o krádež zosnovala ve čtvrtek 27. října v Bille také žena (37) z Volyně. Žebříček krádeží završil 30. října v Kauflandu známý pobuda. Již trestaný chlápek (44), kterého si do péče vzali kolegové ze státní policie.