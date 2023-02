Skokan skončil na záchytce Strážníci byli v pondělí 30. ledna v podvečer připraveni pomoci státní policii v ulici Na Ohradě ve Strakonicích, kde chtěl z jedenáctého patra panelového domu vyskočit opilý muž. Kolegům se podařilo dramatickou situaci vyřešit včas a zdravotnická záchranná služba poté muže převezla na záchytku do krajské metropole.

Záchytka měla plno, opilec ze Strakonic dostal klepeta a šup s ním k mamince

Trapné divadýlko

Další opilec a exhibicionista na sebe poutal pozornost v úterý 31. ledna večer u strakonického Kauflandu. Strážníkům se naskytl nevábný až trapný obrázek. Po zemi se tu válel muž (37) s trvalým pobytem na úřadě. Údajně měl vypít dvě lahve vodky. Kupodivu ale vstal a odešel. Tedy spíše poodešel k autobusové zastávce, kde se o tři sta šedesát stupňů otočil a vrátil se zpět do marketu. Asi netušil, že tu hlídka zůstala. Když ho strážníci vyvedli ven, vyškubl se a mrsknul s sebou o zem. Lékař ze záchranky souhlasil s převozem na záchytku, tam však zase měli obsazeno. Byl tedy převezen na obvodní oddělení policie do Plánkovy ulice. A stal se zázrak. K policistům se mu evidentně nechtělo. Bravurně vystoupil ze služebního auta, normálně chodil, skvěle artikuloval. Klidně by mohl zkusit zkoušky na DAMU. Divadýlko zřejmě sehrál pro pobavení kamarádů.

Sochy Moai zakotvily na čas v cestovní kanceláři Ciao

Přijeďte, než se stane tragédie

Velmi zdeptaně zněl hlas jednoho muže v telefonu. Na lince 156 v neděli 29. ledna před polednem žádal strážníky, ať rychle přijedou, než se stane tragédie, že ji snad zabije. A tak strážníci upustili příbory od oběda a vyrazili zabránit tragédii. Partnerka v naprostém klidu vysvětlila, že partner přišel opilý, přitom má psychické problémy, takže by pít neměl, vyhrožoval jí a chtěl ji napadnout. Muž pouze před hlídkou opakoval, ať ho odveze někam, kde mu pomohou, jinak si něco udělá. Za těchto okolností musela být přivolána záchranná služba. Její lékař neshledal žádné důvody, kvůli kterým by byla nutná hospitalizace. Mezitím se muž zklidnil a odešel z bytu.

Autor: Jaroslava Krejčová, MP Strakonice