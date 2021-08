Obžalovaní Petra B. a Jan P. se loni v květnu chtěli zbavit nebo alespoň těžce ublížit bývalé partnerce obžalovaného a matce jeho syna Andree N. Dále obžalovaní Jan P. a Michal F. 30. prosince 2020 přepadli výše zmíněnou benzinovou stanici. Petra B. byla odsouzena na tři roky s odkladem na čtyři roky, Michal F. na dva roky s odkladem na tři roky a propadnutí věcí. Jan P. byl odsouzen na 3,5 roku do věznice s ostrahou a propadnutí věcí.

Soud začal oba případy projednávat souběžně letos 18. května, protože obžalovaný Jan P. v obou figuroval.

Nejprve měli společně s obžalovanou Petrou B. ještě jako milenci plánovat likvidaci bývalé přítelkyně obžalovaného Andrey N. Měla být údajně zavražděna nebo minimálně skončit na invalidním vozíku. „Obžalovaní měli za tímto účelem oslovit svědka Jakuba M. z Písku a slíbit mu 10 000 korun. Po předložení důkazů o provedení činu pak odměnu 50 000 korun,“ uvedl tehdy státní zástupce Michal Koman.

Oba obžalovaní ale obvinění odmítli. „Honzovu bývalku znám, ale nic z toho, z čeho jsme obviněni, jsme neudělali. Šlo půjčku svědkovi, kterou ale nechtěl vrátit. Kromě toho jsem odmítla i jeho sexuální návrhy, takže se mstí,“ řekla tehdy Petra B.

Obžalovaného přivedla k soudu policejní eskorta z Vazební věznice v Českých Budějovicích. Zde byl umístěn kvůli přepadení benzinové stanice 30. prosince 2020 u obce Drhovle na Písecku. Také on popřel, že by chtěl nějak ublížit své bývalé partnerce a matce svého téměř šestiletého syna. „Je to celé nesmysl,“ uvedl s tím, že svědek Jakub M. manipuloval se zprávami v mobilu, které si oba zasílali. To ale předseda senátu Tomáš Uldrych nemohl posoudit, protože svědek se k líčení nedostavil.

V další fázi jednání došlo na přepadení benzínky v Drhovli. Obžalovaní Jan P. a Michal F. k ní měli přijet poté, co ji Michal P. nejprve obhlédl. Jan P. se zamaskoval a s perkusní pistolí se vydal loupit. Obsluhu donutil vydat peníze a cigarety, celková škoda byla kolem 9000 korun. Oba obžalovaní tvrdili, že nešlo o plánovanou akci, i když především Michal F. byl v těžké finanční situaci.

Přišel svěděk

Další líčení se konalo 15. června, kde vypovídal také svědek Jakub M. „Měl jsem Honzovu bývalku zavraždit nebo jí ublížit tak, aby skončila přinejmenším na invalidním vozíku,“ popsal svědek. Byl si prý však vědom nebezpečnosti celého záměru, takže záměrně mlžil a dokonce na něj upozornil také Andreu N.

Součástí líčení byla také žádost obžalovaného o propuštění z vazby ze zdravotních důvodů. Soud mu za podmínek dodržování dohledu vyhověl.

Závěrečné líčení se odehrálo 19. srpna. Na něm soud vyslechl záznam z mobilu svědka Jakuba M. Šlo o rozhovory mezi ním a obžalovaným Janem P.

Před vynesením rozsudku měli všichni tři obžalovaní možnost závěrečné řeči. Petra B. odmítla obvinění, Jan P. svého činu litoval a omluvil se za své činy. V závěru své řeči ale neudržel emoce na uzdě a neubránil se pláči. Obžalovaný Michal F. svého činu také zalitoval.

Soudce Tomáš Uldrych se ale pocity ovlivnit nenechal. Udělil výše uvedené tresty s tím, že soud nemá nejmenší pochybnosti jak v případě likvidace či minimálně těžkého ublížení na zdraví, tak v plánování přepadení benzinové stanice. Oba činy označil za nebezpečné a první dokonce za hanebný a odsouzeníhodný čin.