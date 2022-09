OBRAZEM: Stále dokola. Rozbité lavičky, povalená lampa, bordel u popelnic

autor externí

Dětská skluzavka v řece, nespočet zničených laviček, k zemi stržená lampa veřejného osvětlení, rozbité dopravní značky a neskutečný bordel odložený u popelnic. Opakování je sice matkou moudrosti, co se však týče pořádku ve městě, jaksi toto rčení postrádá své poslání. Všichni dobře vědí, že nepotřebné věci patří do sběrného dvora, že sáčky od sušenek či plechovky od pití se hází do odpadkových košů a nikoliv pod lavičku, a že není důvod rozbíjet cizí majetek. Přesto se to pořád děje. Lenost, lhostejnost, nezájem – smutný výčet různých postojů různých obyvatel, který trvá od vypuknutí covidu.

Nepořádek a vandalství ve Strakonicích. | Foto: Jaroslava Krejčová, MP Strakonice