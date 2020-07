Jak uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková, neznámý pachatel se naboural do facebookového profilu ženy, kde jí změnil přihlašovací způsob a tím jí znemožnil absolutní přístup ke svému profilu. Z takto ovládnutého profilu rozesílal zprávy jejím přátelům a požadoval zaslání telefonních čísel.

"V těchto případech pachatelé postupují tak, že v komunikaci s přáteli nejčastěji vymyslí legendu, které kamarád či kamarádka uvěří. Komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy se pachatel snaží přesvědčit poškozeného k rychlému jednání. Po vyžádání telefonního čísla objedná buď Mplatbu nebo sms pojící se k telefonnímu číslu (nejčastěji platbu třetí osobě, tedy pachateli). Poté přijde na telefon kód, který údajný kamarád=pachatel žádá rychle odeslat. Po odeslání kódu ale dojde k provedení platby, a to ve prospěch pachatele," popsala mluvčí.

V tomto konkrétním případě na fiktivní profil zareagovala příbuzná ženy, která zaslala telefonní číslo a následně kód. Později zjistila, že operátor strhl platbu ve výši 1 800 korun.

"Pachatelé tento způsob získání peněz zkouší opakovaně a opakovaně jim podvodné jednání vychází. Mnozí z poškozených si ale svoji neopatrnost uvědomí pozdě, mnohdy ani neoprávněný odečet financí neoznámí, neboť se za svoji chybu stydí a pachatel tak ve svém počínání pokračuje vesele dál. Policisté proto opětovně upozorňují na tyto praktiky a připomínají několik zásadních rad," doplnila Jaromíra Nováková.

Rady Policie ČR:



- Nepsat své uživatelské jméno a heslo nikam jinam, než při přihlášení na svůj facebookový profil.

- Neklikat na žádné neznámé odkazy.

- Neposkytovat své osobní údaje (tel. číslo).

- Pamatovat, že všechny osobní informace zveřejněné na facebookovém profilu jsou snadno zneužitelné (např. telefonní čísla).

- Nikdy si nemůžete být jisti, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, je skutečně váš „přítel“.

- U mobilních operátorů zablokovat Mplatby či nastavit měsíční limit.

- Pokud nechcete zklamat svého přítele na facebooku tím, že pro něj neuděláte, co on požaduje, oťukněte si ho kontrolní otázkou (Např.: Chceš moje číslo? Chceš abych za Tebe něco zaplatila? Řekni mi jaká je moje - oblíbené jídlo, kapela, herec atd…), abyste skutečně věděli, že to je Váš přítel a ne PACHATEL.