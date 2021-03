Různí prodejci a nabízeči levnějších služeb fungují jako sinusoida. V pravidelných intervalech se zjevují a zase mizí. Teď asi mají období rozpuku.

Podomní prodejci přicházejí s novými fígly. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zejména senioři pozor, ať s vidinou slev nenaletíte! Třeba jako starší muž, který třem sympatickým mladíkům podepsal smlouvy na dodávání energie. Bohužel příbuzní se to dozvěděli až druhý den, ve čtvrtek 18. února, a když volali na centrálu společnosti, zjistili, že tímto způsobem rozhodně společnost smlouvy neuzavírá. Strážník na stálé službě oznamovatelce doporučil, aby vše nahlásila na státní policii, protože by se mohlo jednat o trestný čin podvodu. Jak je z tohoto aktuálního případu patrné, čert nikdy nespí a vyfešákovaní kravaťáci také ne, neb z každé nachytané oběti jim kapou provize do vlastní kapsy. Podomní prodej a nabízení služeb jsou ve Strakonicích vyhláškou zakázané, takže pokud se někdo ve vašem domě s jakoukoliv nabídkou objeví, neváhejte zavolat linku 156. Pokud možno obezřetně, abyste osoby, které mají být cílem kontroly, nevyplašili.