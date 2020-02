Opět ve Strakonicích byl případ, v němž hrají hlavní roli psi. Tentokrát nebyl vyřešen za pár hodin, ale za pár dní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Janoušková

Začalo to oznámením v sobotu 18. ledna na dispečink městské policie. Žena uvedla, že pravidelně venčí své psy nad přeložkou v ulici Arch. Dubského a že tady v jedné zahrádce stojí karavan, v němž jsou už nějakou dobu zavření psi. Požádala městskou policii o prověření, jestli nejsou týráni. V momentě, kdy hlídka na místo přijela, přišla ke karavanu jeho majitelka. Popsala strážníkům, že se dostala do tíživé životní situace a musela psy umístit do karavanu. Patří jí jen jeden chlupáč, další dva jsou jejího bývalého přítele, který zmizel kamsi na Slovensko. Psy prý ale pravidelně třikrát denně venčí. Týrání psů bylo naprosto vyloučeno.