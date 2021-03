Jak informoval policejní mluvčí Milan Bajcura, vše začalo ve 22.30 hodin, když hlídka kaplických policistů zastavila řidiče osobního vozidla tovární značky Mercedes A 170.

"Řidič doslova kličkoval po silnici I/3 ve směru od Kaplice na Hubenov. Na výzvu k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla nikterak nereagoval, německy uvedl, že musí jet pryč a začal z místa kontroly odjíždět. Hlídka jej začala pronásledovat, za použití světelných a zvukových znamení upozorňovat, aby zastavil, ale tyto výzvy nerespektoval a pokračoval v jízdě k železničnímu přejezdu Kaplice – Nádraží. Zde svou jízdu změnil vpravo na Mirkovice a pokračoval na Český Krumlov," popsal začátek pronásledování ujíždějícího řidiče Milan Bajcura.

Strážci pořádku informovali operačního důstojníka o celé situaci a uvědomili hlídku policistů z obvodního oddělení Český Krumlov, kteří jim jeli naproti. "Nejprve byl vystaven policejní zátaras u obce Mirkovice, ale řidič jím bez úhony projel a pokračoval na Český Krumlov. Proto policisté řidiče předjeli a před městem rozvinuli zastavovací pás, který propíchl všechny pneumatiky. To jízdu muže zpomalilo, a proto ho kapličtí policisté za pomocí ochranného rámu na přední části služebního vozidla Škoda Octavia vytlačili do travnatého pásu před křižovatkou u českokrumlovské nemocnice. Poté řidiče zajistili, ověřili jeho totožnost a převezli na služebnu. Šetřením zjistili, že šestasedmdesátiletý muž byl zcela zmatený místem a časem. Domníval se, že je v Německu. Proto ho předali do péče zdravotníků místní nemocnice. Test na alkohol i návykové látky byl s negativním výsledkem," uvedl Milan Bajcura.

Policisté nechali vozidlo odtáhnout na parkoviště Územního odboru Český Krumlov a budou dále prověřovat okolnosti mužova chování.

"Věc je řešena pro podezření ze spáchání přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu a přestupek proti veřejnému pořádku. Při policejním manévru nedošlo k žádné újmě na zdraví, pouze k hmotné škodě na pneumatikách mercedesu," dodal Milan Bajcura.