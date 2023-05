Jihočeští policisté objevili v lese u Nové Pece tělo muže. Tělo neznámého bylo podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera ve značném stupni rozkladu. Policisté ho našli koncem prosince loňského roku.

Věci nalezené u mrtvého muže na Šumavě. | Foto: Policie ČR

"Do lesů u Nové Pece tak pravděpodobně přišel zemřít loni v létě. Kriminalisté pracují s verzí, že zde muž spáchal sebevraždu," uvedl mluvčí s tím, že s ohledem na blízkost státní hranice s Německem i Rakouskem a skutečností, že věci, které byly u mrtvoly nalezeny, odpovídají spíše uživateli hovořícímu německy, nelze vyloučit, že se jedná o cizince.

U ostatků těla kriminalisté nalezli dioptrické brýle zn. MEXX, přes tři dioptrie pro korekci krátkozrakosti, dále inhalátor s popisem Salbutamol - ratiopharm N Dosieraerosol, pro léčbu astmatu a jiných dýchacích obtíží. U těla byl černý batoh značky TOPMOVE s osobními drobnostmi. Věci byly popsány německy. U muže byla nalezena také drobná finanční hotovost v eurech.

Kriminalisté prověřili databáze hledaných i pohřešovaných osob, restaurace i penziony v okolí. O spolupráci požádali policisty okolních států. Kriminalisté se také pokusili vytvořit portrét mužova obličeje s brýlemi tzv. „fantoma“. "Zatím žádný z policejních postupů nepřinesl výsledky, a proto se policisté obracejí na veřejnost. Veškeré informace k tomuto případu volejte na linku 158," vyzval mluvčí Jiří Matzner.

Co se zatím podařilo kriminalistům zjistit? Nalezené torzo těla patřilo muži výšky 170 – 175 cm, spíše štíhlé postavy, věk kolem 40 let. Vlasy měl hnědé, krátké. Dobře opečovávané zuby. Tělo bylo oblečeno do tmavé mikiny s kapucí zn. Watson´s se zipem. Světlé tričko s krátkým rukávem, velikost XL značky Primark, plátěné kalhoty značky Crivit s možností zkrácení nohavic. Na kalhotách kožený pásek značky Linea Vero, délka 108 cm. Boty velikosti 8-9.