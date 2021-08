Mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková popsala: "Když se paní vrátila ze dvorku za domem, překvapil ji muž, který vycházel z pokoje. Vylekaná seniorka se muže zeptala, co dělá v jejím bytě. Ten jen letmo odpověděl něco ve smyslu, že hledá dům k prodeji a rychle odešel. Jak následně paní zjistila, nezvaný host byl zloděj. V bytě jí odcizil zlaté šperky v hodnotě 30 tisíc korun."

Podobný případ zaznamenali také strakoničtí policisté, a to hodinu před tímto prvním oznámením. Majitelé domu v Radošovicích podle mluvčí přistihli neznámého muže, který se jim bez jejich vědomí pohyboval na chodbě domu. Majitel domu muže důrazně upozornil, aby dům opustil. Neznámý host cosi odpověděl o domu na prodej a zmizel.

"Je pravděpodobné, že by se mohlo jednat v obou případech o stejného pachatele, neboť v obou případech byl na místě zaznamenán výskyt menšího osobního automobilu stříbrné či šedé barvy. Mělo se jednat o muže snědší pleti s kulatým obličejem, nakrátko střiženými vlasy, jak shodně vypověděli svědci událostí. Není vyloučeno, že pachatel bude ve své trestné činnosti pokračovat. Občané by proto měli být opatrní, dveře při odchodu z domu zamykat a v případě zjištění pohybu neznámé osoby v okolí domu, volat linku 158. Důležité je také výskyt a popis vozidla, kterým se pachatelé pohybují, především typ vozidla a jeho registrační značka," uvedla Jaromíra Nováková.

Ve všech případech, kde majitele na nezvaného hosta narazili (Volyňsko, Strakonicko, Blatná), se popis osoby značně shoduje.Zdroj: Policie ČR

Při vyšetřování případu krádeže zlata by mohl také pomoci ten, kdo vlastní palubní kameru ve vozidle a jel dne 12.8.2021 v době do 17,30 do 18,30 hod. na trase Strakonice – Volyně či opačně. Jeho kamera tak mohla zachytit podezřelé vozidlo.

"Řidiči, kteří by mohli poskytnout záznam z kamery v inkriminovanou dobu, nechť se přihlásí na Obvodní oddělení policie Volyně na tel. č. 974 237 740 nebo 735 781 188," uvedla mluvčí policistů.

Zloděj navštívil také Blatnou

Další podobný případ se odehrál v pátek 13. srpna v Blatné v ulici V Jamkách. V odpoledních hodinách vnikl pachatel nezajištěnou brankou na pozemek a poté dveřmi do domu. Netušil, že v domě narazí na mladíka, který zde bydlí se svými rodiči. Poté co byl jím osloven, z domu utekl.

"Ve všech případech, kde majitele na nezvaného hosta narazili (Volyňsko, Strakonicko, Blatná), se popis osoby značně shoduje. Podle popisu by se mělo jednat o muže přibližně 175 až 180 cm vysoké postavy, snědé pleti. Má kulatý obličej, hnědé oči, nakrátko ostříhané tmavé vlasy a mluví česky. Nosí tmavé sportovní oblečení a na hlavě kšiltovku. Rodinné domy volí zřejmě náhodně, především ty, u kterých jsou otevřené branky, dveře," sdělila Jaromíra Nováková.