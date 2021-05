Muž v září 2020 po předchozím vědomém požití návykových látek a bez řidičského průkazu řídil v ulicích města Strakonice skútr zn. Yamaha. Policejní hlídka Obvodního oddělení Strakonice muže zastavila a kontrolovala dne 26. září 2020 v ulici Tržní ve Strakonicích. Během kontroly policisté provedli orientační test na zjištění omamných a psychotropních látek a na zjištění alkoholu. Oba testy vyšly pozitivní. Výsledek ukázal přítomnost látek amfetamin a THC a test na alkohol necelou jednu promile alkoholu v dechu. Požití drog potvrdil i závěr provedeného znaleckého posudku. Policisté při kontrole odhalili, že muž navíc není majitelem skútru. Lustrací vozidla zjistili, že po skútru bylo dne 25. září 2020 vyhlášeno celostátní pátrání.

V lednu roku 2021 se za pomoci odcizeného klíče zmocnil osobního automobilu zaparkovaného před domem ve Strakonicích. Klíč údajně vzal v garáži, která byla otevřená. S vozidlem 2. ledna odjel do Plzně. To, že nevlastní řidičský průkaz, ho od jízdy neodradilo. S vozidlem jezdil do doby, než v nádrži došel benzín. Pak vozidlo odstavil. Dne 4. ledna policisté vozidlo vypátrali zaparkované v jedné z plzeňských ulic. Z vozidla pachatel odcizil GPS navigaci, dvoje dioptrické brýle, mysliveckou fotopast, holínky a bundu s finanční hotovostí nejméně ve výši deset tisíc korun.

Dalších zmíněných trestných činů vydírání, výtržnictví a loupeže se muž dopustil v dubnu letošního roku, kdy v altánu za supermarketem v ulici Na Ohradě ve Strakonicích bezdůvodně slovně a poté fyzicky napadl muže středního věku, který zde posedával na lavičce. Způsobil mu zhmoždění hlavy. Za podobná jednání byl muž v minulosti odsouzen.

Na oblíbené místo se vrátil o dvě hodiny později, kdy si přišel pro dvacetikorunu, kterou chtěl vrátit od jiného muže ze skupinky posedávajících osob. Když muž otevřel peněženku, aby mu minci vrátil, všiml si, že má v peněžence ještě další peníze a tak chtěl, aby mu přidal na pivo. Po zamítavé odpovědi muže napadl několika údery pěstí do obličeje a způsobil mu zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Celková škoda, kterou svým jednáním obviněný způsobil, je vyčíslena na 97 tisíc korun.

Jaromíra Nováková, mluvčí Policie ČR