Ve všech případech figurovala osoba neznámého pachatele. Byl to muž ve věku 35 až 40 let, vysoký 180 až 185 centimetrů, robustní postavy, krátce střižené vlasy. , Shodovala se provedení loupeží a i pachatelův popis. Více ale už říká strakonický kriminalista Bohumil Votava. „Zpravidla nosil pracovní oděv, maskoval se slunečními brýlemi, vyhrnutým rolákem a čepicí na hlavě. Případně užíval šálu,“ popsal muže strakonický kriminalista.

Později vyšlo najevo, že se pachatel přistěhoval z jižní Moravy a tady pracoval jako lesní dělník. Ze svého bydliště si přinesl dluh takové výše, že nebyl schopen ho splácet. Dostal se do dluhové pasti. Tu chtěl vyřešit tím nejhorším možným způsobem.

Zachránil ji klid

Jednou z pošt, kde zkusil svoje štěstí a uspěl, byly Katovice. V té době zde pracovala paní E. „Snažím se tento zážitek vytěsnit. Docela se to daří, ale zapomenout úplně se to asi nedá,“ vzpomíná na onen den.

Tehdy seděla za přepážkou, její kolegyně byla hned vedle. Byly v místnosti samy. „Vešel takový divně zamaskovaný muž. Protože já měla přepážku otevřenou, šel přímo ke mně. Řekl mi, že mu mám dát peníze a ukázal mi, že má zbraň,“ pokračuje paní E. Snažila se zachovat maximální klid a muži vyjít vstříc. „Ani nevím, kolik si odnesl. Vzal peníze a zase odešel. Jako by se nic nestalo. Až potom to na mne všechno padlo,“ říká paní E.

Kdyby měla říct, co jí nejvíce utkvělo v paměti, tak klid, se kterým jednala. „Už jsem něco podobného zažila před tím a bylo to mnohem horší. Proto jsem si říkala – hlavně klid, hlavně klid. Všechno dobře dopadne.“

Pošta ve Vráži

Další poštu přepadl ve Vráži na Písecku. V současné době je objekt prázdný a obec ho chce využít pro své potřeby. Starosta Vladimír Huptych si na událost v létě 2009 dobře pamatuje. "Vzhledem k tomu, že jsme lázeňská obec, tak je tady hodně cizích lidí. Takže si toho muže asi málokdo všímal. Ale když se rozkřiklo, že byla pošta přepadena, nemluvilo se tady o ničem jiném," vzpomíná.

Ale vraťme se k samotnému vyšetřování. Policisté zjistili, že muž k přepadení používal osobní vůz Opel Vectra ve zlatošedé metalíze. I tato velmi nezvyklá barva hrála v odhalení lupiče důležitou roli. Případní svědci totiž nevěděli, jak ji přesně pojmenovat.

Velkou překážkou pro policisty byla skutečnost, že se s takovou sérií loupežných přepadení v tak krátké době dosud nesetkali. Museli proto přijmout některá specifická opatření, mezi něž patřilo i střežení objektů na Strakonicku a Písecku. „Klidně se mohlo stát, že jste v té době přišel na nějakou venkovskou poštu, kde byl přítomen policista v civilu,“ připustil Bohumil Votava.

Policisté vybrali v obou okresech několik pošt, kde by se mohl pachatel objevit. Některé objekty policisté střežili uvnitř, některé v těsné blízkosti. Jednou z vytypovaných pošt byla také pošta v jedné menší obci na Písecku. Předpoklad policistů byl správný. Pachatel přišel „kasírovat“ v úterý 11. srpna 2009, a to v době, kdy před poštou hlídkovali dva policisté. Pachateli se ale podařilo po loupeži poštu opustit s více než 13 000 korunami. „Za policisty tehdy přišla paní pošťačka a řekla, že ji maskovaný muž pod pohrůžkou zbraně přinutil vydat peníze, se kterými právě odešel,“ pokračoval kriminalista.

Došlo na střelbu

Policisté začali ujíždějícího muže ve vozidle pronásledovat. Pachatel najížděl na hlídku, která použila k zastavení vozidla zbraň. Střela zasáhla pneumatiku unikajícího vozu. Pachatel ale stále ujížděl směrem na obec Vráž, kde se policistům v lesním porostu ztratil. Zde si vyměnil prostřelenou pneumatiku, aby mohl v jízdě pokračovat. Když vyjel opět na silnici, policisté mu byli v patách. Vzdát se jim ale nechtěl. Po několika kilometrech policisté muže zadrželi.

Další vyšetřování odhalilo, že muž má na svědomí další čtyři loupežná přepadení na Klatovsku a na Moravě. Ke všem přepadením používal poplašnou pistoli, určenou k výcviku psů. Nikdy se ale žádného násilí nedopustil.

Boží mlýny

I když zpočátku zapíral a nespolupracoval, nakonec musel pod tíhou důkazů s barvou ven. Soud muže poslal do vězení blíže ke spodní hranici sazby od dvou do 10 let. . Když si odpykal svůj trest, života si dlouho neužíval. Jak někteří říkají: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě…“ Muž byl v únoru 2015 nalezen oběšený v objektu Pilský mlýn u Sedlice na Blatensku. Spáchal sebevraždu.