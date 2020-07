Po 21. hodině pospíchali k zámeckému Plášťovému mostu lékaři záchranky a policisté. Ze známého sedmipatrového zámeckého mostu, atraktivní dominanty areálu hradu a zámku, skočil muž.

„Policii je známa jeho totožnost,“ sdělil krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Zřejmě se jednalo o mužovo vlastní rozhodnutí bez cizího zavinění. „S ohledem na policejní vyšetřování nebudeme prozatím k případu poskytovat další informace,“ dodal mluvčí. Podle nepotvrzené informace bylo muži 42 let.

Českokrumlovští hasiči byli na místo povoláni na výpomoc ve 22.52 hodin.

Není to první případ

Pod mostem hoří světýlko. Není to první svíčka na tomto místě. Skokem z mostu zde ukončilo život za posledních dvacet let více než osm lidí. Například v březnu roku 2012 tam časně ráno ukončil svůj život starší muž, v červenci 2016 tam stejným způsobem v nočních hodinách spáchala sebevraždu žena. Loni v listopadu dokonce hasiči na stejném místě opravdu zachraňovali lidský život během svého cvičení, kdy našli na zábradlí Plášťového mostu klečet muže, který se nebezpečně vykláněl přes hranu mostu. Hasičům se podařilo muže přesvědčit, aby to nedělal.

Po čtvrteční tragédii zřejmě opět zesílí tlak na památkáře, jak Plášťový most proti dalším takovým tragickým událostem zabezpečit. „Je to velmi složité, ale jistě to jde nějak řešit,“ míní místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. Nejde totiž jenom o život sebevrahů, ale také lidí pohybujících se pod mostem mezi Jelení zahradou a centrem města.

Případem pravděpodobné sebevraždy, ke kterému došlo krátce po čtvrteční 21. hodině, se zabývá českokrumlovská policie.